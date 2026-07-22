인천하늘수, 먹는물 수질기준 적합… 시민 안심 수돗물 공급

인천 시민들은 각 가정의 수돗물을 안심하고 마셔도 된다. 공급 전 과정에서 안정적인 수질 상태가 유지되고 있기 때문이다.

인천시 상수도사업본부는 급수과정 전 단계의 정기 수질검사를 실시한 결과, 모든 항목이 먹는물 기준에 적합한 것으로 확인됐다고 22일 밝혔다. 정수장에서 생산된 수돗물이 가정 수도꼭지까지 안전하게 공급될 수 있도록 한 취지다.

맑은물연구소는 정수장부터 배수지, 급수구역 유입부·유출부, 가압장, 관말 수도꼭지까지 총 32개 지점을 대상으로 점검한다. 일반세균과 미생물, 잔류염소, 총트리할로메탄(THMs), 산도(pH), 탁도, 중금속 등 12개 항목에 대해 정밀분석을 실시 중이다.

올해 1·2분기 급수과정별 검사에서 일반세균, 총대장균군, 구리 등은 검출되지 않았다. 물의 흐림 정도를 나타내는 탁도는 0.05~0.09NTU 수준으로 먹는물 수질기준인 0.5NTU를 크게 밑돌았다.

국립환경과학원 필터 시험법에 따른 수돗물 변색 모니터링 결과는 모든 지점이 ‘정상’으로 판정됐다. 향후에 수질 변화를 지속적으로 분석해 체계적인 대응 체계를 마련할 계획이다.

장병현 상수도사업본부장은 “정기적인 검사와 과학적 분석으로 안전성을 살펴보고 있다”며 “선제적 모니터링으로 시민들이 안심하고 수돗물을 이용할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.