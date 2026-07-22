옹진군, 강도 높은 징수활동… 자동차 과태료 체납징수 역대 최고

인천 옹진군이 적극적인 체납 처분과 장기·고액일 때 재산 조회, 압류 등 강도 높은 징수활동을 전개하고 있다. 군은 2026년 상반기 차량 과태료 체납액 정리 결과 총 2억4000만원을 징수했다고 22일 밝혔다. 이번 액수는 상반기 기준 역대 최고 실적이다.

차량 책임보험 미가입 및 정기검사 지연에 따른 과태료는 생계형 체납자와 이른바 ‘대포차’ 등 납부 회피 차량이 많다. 다른 지방세나 과태료에 비해 징수가 어려운 분야로 꼽힌다. 이런 여건에서도 군은 유형별 맞춤형 징수 전략을 추진하며 실질적인 성과를 거뒀다.

민원지적과 차량등록팀의 경우 체납자 예금·급여·주식·임차보증금 같은 신속한 채권 압류를 실시했다. 동시에 재산 은닉이 의심되는 사례에는 관계기관과 협조해 강화된 재산조사를 벌였다. 반면 경제적 어려움을 겪는 이들에게 분할 납부 상담 및 지속적인 납부 안내를 병행하며 맞춤형 행정으로 접근했다.

군 관계자는 “체납자의 상황을 고려한 탄력적인 활동과 적극적인 체납처분 병행이 주요했다”며 “기본에 충실하면서 새로운 징수기법을 총동원해 현재의 상승 기조를 하반기까지 이어 나가겠다”고 말했다.