“전통미 없다” 이재명 지적에 멈춘 대통령세종집무실…‘청와대 계승’ 설계로 수정

대통령세종집무실 건축설계안이 전통 궁궐 건축양식을 현대적으로 재해석한 청와대 건축 철학을 계승하는 방향으로 보완된다.

행정중심복합도시건설청은 대통령세종집무실 건축설계 보완 작업에 들어간다고 22일 밝혔다.

해안종합건축사사무소 컨소시엄의 대통령세종집무실 건축 설계 당선작. 행정중심복합도시건설청 제공

행복청은 지난 1월 대통령세종집무실 건립 사업 설계 공모에 착수해 4월 말 설계공모 당선작을 발표하려고 했으나 지난달 초 이재명 대통령이 ‘수정 보완’을 언급하면서 보류됐다.

지난달 2일 청와대에서 열린 취임 1주년 성과보고회에서 이 대통령은 행복청의 ‘세종 행정수도 완성’ 업무보고 중 세종집무실 설계안에 대해 보고 받으며 “수정하거나 방향을 틀 수 있냐, 대통령이 계속 쓸 수 있는데 지금 공모된 방향으로 가는 게 맞는지 걱정된다”며 공개적으로 우려를 표했다고 한다.

이 대통령은 성과보고회에 앞서 연 대통령 소속 16개 자문위원회 간담회에서도 “세종집무실 설계 공모를 했는데 전통 건축양식을 활용한 대한민국을 드러내는 작품이 없다”고 지적한 것으로 전해졌다.

설계공모 당선작은 제출된 총 17개 작품 중 해안종합건축사사무소 컨소시엄(해안·토문·운생동건축사사무소)의 ‘채와 마당으로 구현한 국가상징공간, 지혜의 풍경’이다.

당선작은 집무실 북측의 원수산과 전면의 시민 공간을 자연스럽게 잇고 자연 지형의 축에 ‘채와 마당’의 전통 공감 개념을 적용했다.

대통령세종집무실 조감도. 행정중심복합도시건설청 제공

설계공모심사위원회는 “창덕궁과 같이 자연과 조화된 한국적 배치를 구현했고 대통령과 참모진의 근접 배치, 지형 단차를 활용한 입체적 동선이 우수하다”고 평가했다. 그러면서도 “개별 건축물의 상징성과 전통 건축 요소의 조화로운 구성 등은 보완할 필요가 있다”는 의견도 제시됐다.

행복청은 설계공모 당선작을 바탕으로 한 기본설계 착수가 잠정 중단된 후 두 달 여간 국민과 전문가들의 의견을 들어 ‘한국의 전통미’를 반영키로 했다.

행복청 관계자는 “현대적 건축물에 한국의 전통미를 반영하고 탈권위와 국민과의 소통 등 시대정신을 담아 미래지향적인 관점에서 청와대를 계승할 필요가 있다는 공감대를 확인했다”며 “후속 설계과정에서는 문화·건축·역사 등 각계 전문가들로 구성한 ‘대통령 세종집무실 특별자문회의’를 운영하고 지속적으로 국민 의견을 들을 예정이”이라고 말했다.

설계안 보완 작업은 기본설계 기간에 맞춰 올 연말 안에 마무리할 방침이다. 보완 설계안을 바탕으로 내년 1월엔 실시설계에 들어간다.

강주엽 행복청장은 “앞으로 국민, 전문가들과 적극 소통해 대통령세종집무실이 국격에 맞고 국민들에게 자긍심을 심어줄 수 있는 대표적 건축물로 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

행복청은 내년 실시설계 완료 후 건축공사에 들어가 기존 계획대로 2029년 8월 입주를 목표로 한다.