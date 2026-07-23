[이코노 브리핑] 국민銀, 예적금 금리 年0.2~0.3%P 인상 외

국민銀, 예적금 금리 年0.2~0.3%P 인상

KB국민은행이 한국은행 기준금리 인상과 시중금리 상승 흐름을 반영해 주요 예적금 상품의 금리를 연 0.20∼0.30%포인트 인상한다고 22일 밝혔다. 이날부터 ‘KB Star 정기예금’의 1년 만기 금리는 연 2.90%에서 연 3.20%(세전)로 올랐다. 대표 비대면 적금상품인 ‘KB맑은하늘적금’의 1년 만기 최고금리는 기존 연 3.25%에서 연 3.45%(만기 1년·세전)를, 사회취약계층을 위한 ‘KB국민행복적금’은 최고 연 5.70%(세전)를 24일부터 적용한다.

Npay, 휴가철 영세 가맹점 수수료 지원

네이버페이(Npay)가 휴가철을 맞아 27일부터 8월2일까지 온·오프라인 결제 및 네이버 예약·주문 서비스를 이용하는 영세 가맹점의 수수료를 지원한다고 22일 밝혔다. 국세청 등급 기준으로 영세 판매자에 해당하는 가맹점이라면 별도 신청 없이 지원 대상이 된다. 온라인 및 예약·주문 가맹점의 경우 모든 결제 수단을, 현장결제의 경우 네이버페이 머니·포인트 결제 건에 대해 지원기간 동안 발생한 수수료 합산금액을 9월 중 전액 일시 지급한다.

케뱅, 최대 年5% 금리 정기예금 이벤트

케이뱅크가 최대 연 5%(12개월 가입 기준) 금리를 제공하는 코드K 정기예금 이벤트를 내달 20일까지 진행한다고 22일 밝혔다. ‘우대금리 쿠폰 뽑기’에 참여하면 연 0.15∼1.29%의 우대금리 쿠폰 중 하나가 임의로 지급된다. 12개월 예금 가입 시 기본금리 연 3.71%에 쿠폰을 더하면 연 3.86∼5.00%의 금리를 받을 수 있다. 가입기간은 1∼36개월, 가입금액은 100만원 이상이다.