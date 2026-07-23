[경제 단신] 볼보, 전기 플래그십 ES90 ‘파격가’ 출시 외

볼보, 전기 플래그십 ES90 ‘파격가’ 출시

볼보자동차코리아가 22일 차세대 순수 전기 플래그십세단 ‘ES90’(사진)을 국내에 출시했다. 시작 가격은 7294만원으로 책정됐다. 이는 글로벌 주요 시장보다 약 5000만원 저렴한 수준으로, 가격 경쟁력을 앞세워 프리미엄 전기차 시장 공략에 나선다는 전략이다. ES90은 전기차 전용 설계의 장점을 바탕으로 세단의 우아함과 패스트백의 유연성, 스포츠유틸리티차의 넓은 실내 공간과 높은 지상고를 결합한 모델이다.

동원F&B, 대표 K푸드 ‘김’ 글로벌 홍보

동원F&B는 한국 홍보 전문가로 유명한 성신여대 서경덕 교수와 한국 식문화의 대표 식품인 김의 역사와 가치를 세계에 알리는 다국어 영상(사진)을 공동 제작했다고 22일 밝혔다. 영상은 역사·문화·글로벌편 등 총 세 편의 시리즈로 구성돼 순차로 공개된다. 이날 공개된 역사편(김의 역사, 세계가 찾는 이유)은 신라시대부터 이어져 온 김의 역사와 오늘날 얇은 사각형 모양으로 정착하게 된 배경을 소개한다.

쿠팡 “인천 물류센터 피해, 전액 보상”

쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 인천 석남동 물류센터 화재로 피해를 본 입점 판매자(로켓그로스) 재고 손실을 전액 보상하기로 했다고 22일 밝혔다. 화재가 발생한 공간뿐 아니라 불이 번지지 않은 공간의 재고도 반출 지연, 분진에 따른 손상 등 2차 피해 방지를 위해 모두 보상한다. CFS는 “이번 화재로 소중한 재고가 소실되고 영업에 차질을 겪은 판매자분들을 위해, 화재 조사 및 보험 처리절차가 완결되기 전이라도 당사 책임하에 선제적으로 보상을 추진하기로 결정했다”고 밝혔다. 회사는 판매자의 재고 수량을 집계하는 대로 다음달 중순부터 판매자별 총 보상규모와 지급 예정일, 최소한의 필요 절차를 개별적으로 안내할 예정이다.