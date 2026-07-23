CJ, 태권도로 베트남에 ‘K라이프스타일’ 전파

전국·국제 태권도 대회 잇달아 개최

스포츠 매개로 K푸드·K콘텐츠 확산

CJ그룹은 23일부터 일주일간 베트남 호찌민에서 전국·국제 태권도 대회를 잇달아 개최한다고 22일 밝혔다.



2012년 이후 15년째 이어온 베트남 태권도 후원 연장선으로, 스포츠를 매개로 K푸드·K콘텐츠를 아우르는 ‘건강한 K라이프스타일’ 저변 확대에 나설 계획이다. 23∼27일에는 호찌민시 라크미우 종합경기장에서 ‘2026 CJ 내셔널 유스(Youth·청소년) 태권도 챔피언십’이, 28∼29일에는 같은 장소에서 국제대회인 ‘CJ 베트남 오픈’이 열린다.



올해로 6회째를 맞는 CJ내셔널유스태권도챔피언십은 베트남에서 유일하게 해외 기업이 대회 이름을 내걸고 후원하는 전국 규모 대회다. 올해는 전국 31개 성을 대표하는 청소년 선수 1000명을 비롯해 약 1300명이 참가한다. 지난해 신설돼 2회째인 CJ베트남오픈에는 인도, 캄보디아, 일본 등의 선수들이 출전해 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 실전 감각을 조율한다. 두 대회의 모든 경기는 베트남 1위 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 FPT플레이를 통해 생중계된다.



CJ는 “‘기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다’는 이재현 회장의 사회공헌 철학을 바탕으로 청소년 대회 개최, 국제대회 창설까지 지원 범위를 넓히며 유망주 발굴부터 세계 무대를 향한 성장과정 전반을 지원하고 있다”고 했다.