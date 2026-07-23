회생연장 홈플, 휴업 67곳 영업 재개 속도

상품대금·임대료 등 우선 지급

회전율 높은 생필품 중심 운영

기한 내 매각 위해 혁신 박차

홈플러스가 서울회생법원의 회생절차 연장 결정에 따라 임시휴업 중인 핵심 점포의 영업 재개와 구조혁신 작업에 속도를 낸다.

홈플러스는 22일 입장문을 내고 “서울회생법원이 회생절차를 오는 9월4일까지 연장하기로 결정함에 따라 영업 정상화와 구조혁신 작업에 집중할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “DIP(긴급운영자금) 대출금이 집행되는 대로 임시휴업 중인 핵심 점포 67곳의 영업을 모두 재개할 계획”이라며 “매출 규모가 크고 회전율이 높은 생필품을 우선 확보해 판매하면서 현금흐름을 개선해 나가겠다”고 강조했다. 다만 아직 DIP 대출금 집행과 납품업체 협의가 마무리되지 않아 구체적인 영업 재개 시점은 확정되지 않았다.

서울회생법원이 홈플러스의 회생절차를 9월4일까지 연장하기로 결정하면서 홈플러스가 영업 정상화에 속도를 낸다. 홈플러스는 2000억원 규모의 긴급 운영자금(DIP)이 집행되는 대로 임시휴업 중인 핵심 점포 67곳의 영업을 재개하고, 매장을 소형화해 식품·자체브랜드(PB) 중심으로 운영하는 새로운 영업 모델을 도입할 계획이다. 사진은 22일 영업 정지중인 서울 시내 홈플러스 매장. 뉴시스

홈플러스는 DIP가 집행되면 상품대금과 밀린 임대료, 전기·수도 등 공공요금을 비롯해 매장 운영에 필요한 필수 비용부터 우선 지급할 계획이다. 지급이 지연된 직원 급여와 소상공인 미 정산 대금도 순차적으로 지급해 직원과 입점업체의 피해를 최소화한다는 방침이다.

홈플러스는 회생절차 연장 기한 내 매각이 이뤄지도록 힘쓰기로 했다. 지난 5월부터 휴업에 들어간 비핵심 점포 37곳은 폐점하고, 본사와 매장 운영 인력도 최소화해 비용 절감에 나선다. 홈플러스는 “본사와 매장 모두 근무 인력을 최소화해 비용을 줄일 예정으로, 근무 인원 외 나머지는 당분간 휴직상태를 유지하게 된다”고 설명했다.

핵심 점포 67곳의 운영 방식도 전면 개편한다. 기존 대형마트 중심의 영업 방식에서 벗어나 복층 구조 점포를 매장당 약 1000평 규모의 단층 형태로 축소하고, 식품과 자체브랜드(PB) 상품, 회전율이 높은 생필품 중심으로 운영해 투자 비용을 줄이면서 수익성을 높인다는 전략이다. 홈플러스는 “이 같은 방식은 미국 유통업체 트레이더조와 유사한 모델”이라며 “이커머스 업체들과의 경쟁이 심화되는 환경에서 회생과 정상화를 위한 전략적 대응”이라고 했다.