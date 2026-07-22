영동 양강면사무소 ‘공용 명함’ 인기

2년차 송호근 주무관 아이디어

소속 표시·이름 적으면 사용 가능

“주민들께서 직원 명함을 요청하실 때마다 아쉬움과 미안한 마음이 컸습니다.”



충북 영동군 양강면사무소의 ‘공용 직원 명함’이 지역 주민들에게 인기다. 공용 명함은 면사무소 주소와 대표번호, 팩스번호 외에 각 팀 직통 번호가 수록돼 민원인이 곧바로 담당 부서에 연락할 수 있도록 설계됐다. 이름을 적고 소속팀을 표시해서 명함을 건네면서 누구나 언제든지 사용할 수 있다.

충북 영동군 양강면사무소 ‘공용 명함’. 영동군 제공

명함 제작은 총무팀 임용 1년10개월 차 송호근(30) 주무관의 고민에서 출발했다. 영동 출신인 송 주무관은 “종합 행정을 다루는 면사무소 특성상 개별 명함이 없어 주민 요구에 당황하기 일쑤였다”고 전했다.



송 주무관은 인공지능(AI) 기술을 접목해 누구나 활용할 수 있는 공용 명함을 기획했다. 인사이동 때마다 새 명함을 만들면서 생기는 예산 낭비를 막기 위한 묘안이었다.



제작 후 20여일 만에 송 주무관이 가진 수량이 10장밖에 남지 않을 정도로 반응은 뜨겁다. 처음엔 이름 없는 명함에 어색해하던 이들도 “담당자와 바로 연결되니 훨씬 편리하다”고 입을 모았다.