삼성바이오에피스-인투셀, ADC 신약 공동개발 본계약 체결

삼성바이오에피스와 인투셀은 항체·약물접합체(ADC) 신약 후보물질 1종의 후속 연구개발(R&D)과 상업화를 위한 계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

2023년 12월부터 최대 5종의 ADC 신약 후보물질 발굴을 추진해 온 두 회사는 이번 계약을 통해 글로벌 임상 1상을 진행 중인 넥틴-4 단백질 표적 고형암 치료제 후보물질 ‘SBE303’ 연구를 본격화한다.

ADC는 특정 항원에 결합하는 항체에 링커 기술을 이용해 세포독성 약물을 결합한 형태의 항암제다. 넥틴-4은 세포와 세포 사이의 연결에 관여하는 세포 표면 단백질이다. 요로상피암, 유방암, 폐암 등 여러 암에서 확인된다.

삼성바이오에피스는 지난 4월 미국암연구학회 연례학술대회에서 SBE303 전임상 연구 데이터를 공개한 바 있다. 당시 삼성바이오에피스는 SBE303가 기존 넥틴-4 표적 치료제와 비교해 항체의 종양세포 결합 특이성과 세포 내 약물 전달 효율이 개선된 측면이 있다고 설명했다.

이번 계약에는 개발과 판매 마일스톤(단계별 기술료)과 매출에 따른 로열티 조건이 포함됐다. 다만 전체 계약 규모와 조건 등은 공개되지 않았다.

김경아 삼성바이오에피스 사장은 “국내 기업과 협력을 통해 차세대 항암제 분야로 사업 영역을 확장한 중요한 이정표”라며 “연구개발 혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.

박태교 인투셀 대표는 “삼성바이오에피스와 추진 중인 다른 프로그램들도 좋은 열매를 맺을 수 있도록 긴밀한 협력을 이어가겠다”고 밝혔다.

삼성바이오에피스는 이날 서울시와 바이오 스타트업 2곳을 육성하기로 하는 등 신약 후보물질 발굴에 속도를 내고 있다.