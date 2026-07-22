글로벌 대체투자 운용사 ‘스타우드’ 전주 사무소 개소

전주 진출 해외 자산운용사 12곳으로 늘어

국민연금 협력 확대·금융산업 생태계 활성화

국민연금의 글로벌 대체투자 위탁 운용사인 스타우드 캐피탈 그룹(Starwood Capital Group)이 전주에 신규 사무소를 열고 금융도시 전주와의 협력을 확대한다.

국민연금공단은 22일 전북 전주시 만성동에서 스타우드 전주사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 김성주 국민연금공단 이사장과 배리 스턴리흐트 창업주·회장 겸 최고경영자(CEO), 마이클 레프튼 글로벌 투자유치 및 IR 총괄 대표, 최영재 한국 대표 등이 참석했다.

22일 전북 전주시 만성동 스타우드 전주사무소 개소식에서 배리 스턴리흐트 창업주·회장 겸 최고경영자(왼쪽)와 김성주 국민연금공단 이사장이 악수하고 있다. 국민연금공단 제공

이로써 전주에 사무소를 둔 해외 자산운용사는 모두 12곳으로 늘었으며, 국내외 금융기관을 포함한 전주 금융기관은 총 25곳으로 확대됐다.

스타우드는 지난 2012년부터 국민연금공단의 부동산 대체투자 분야 글로벌 위탁 운용사로 협력해 왔으며, 이번 전주 사무소 개소를 계기로 국민연금의 글로벌 투자 전략을 보다 밀착 지원하고 전주 금융산업 발전에도 기여할 것으로 기대된다.

이번 전주 사무소는 지난해 서울 마곡 원그로브에 이어 스타우드가 국내에 개설한 두 번째 사무소다. 특히 미국 본사를 제외하면 하나의 국가에 두 개의 사무소를 운영하는 첫 사례라는 점에서 의미를 더한다.

배리 스턴리흐트 회장은 “전주 사무소 개소를 통해 국민연금과의 협력 관계를 더욱 강화하고 한국 자본시장에서 스타우드의 역할도 한층 확대될 것으로 기대한다”고 말했다.

김성주 국민연금공단 이사장은 “글로벌 대표 대체투자 운용사인 스타우드의 전주 사무소 개소는 한국 자본시장의 글로벌 위상을 보여주는 상징적인 사례”라며 “앞으로도 긴밀한 협력을 통해 전주 금융산업 성장과 금융 생태계 발전에 함께 이바지하길 기대한다”고 밝혔다.