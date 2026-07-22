‘지방간의 숨은 원인’ 찾았다…유전자 조절 이상이 병 키운다

생명연, DNA 조절 단백질 DNMT1 역할 규명

작용 억제하자 간 지방·염증 감소…새 치료법 가능성 제시



지방간 질환의 주요 원인으로 '유전자 작동을 조절하는 DNA 스위치 이상이 핵심 역할을 한다'는 사실이 국내 연구진에 의해 밝혀졌다. 사진은 지방간. 게티이미지뱅크

지방간을 악화시키는 핵심 원인 중 하나가 유전자 스위치 역할을 하는 단백질 이상이라는 사실이 국내 연구진에 의해 밝혀졌다.

유전자 스위치의 작동을 정상화하면 간에 쌓인 지방과 염증이 함께 줄어드는 것으로 나타나 지방간의 새로운 치료법 개발 가능성도 제시됐다.

한국생명공학연구원 노화융합연구단 김미랑 박사 연구팀은 지방간질환(MASLD)의 진행을 유도하는 핵심 인자로 후성유전 조절 단백질 ‘DNMT1’을 규명하고 이를 억제하면 간 기능이 회복되고 지방축적과 염증이 개선된다는 사실을 확인했다고 22일 밝혔다.

DNMT1은 유전자의 작동을 조절하는 후성유전 단백질로, DNA 메틸화를 통해 특정 유전자의 활동을 억제하는 역할을 한다.

연구팀은 지방간 환자 100여명의 간 조직 데이터를 정밀 분석한 결과, DNMT1이 과도하게 증가하면 지방을 분해하고 에너지를 만드는 유전자들의 작동이 억제돼 간에 지방이 축적된다는 사실을 확인했다.

이어 DNMT1의 작용을 억제하는 물질(Aza-TdC)을 실험용 쥐에 투여한 결과, 억제돼 있던 유전자들이 다시 활성화되면서 간 기능이 개선됐다고 설명했다.

특히 간에 축적된 지방이 감소하고 염증 반응도 함께 줄어드는 효과가 확인됐다.

연구 모식도. 한국생명공학연구원

연구팀은 이번 연구가 지방간이 단순한 지방 축적이 아니라 유전자 조절 시스템 이상과 밀접한 관련이 있음을 보여준다고 설명했다.

또한 고장 난 유전자 스위치를 정상화하는 방식으로 질환의 원인을 직접 조절할 수 있는 새로운 치료 전략의 가능성도 제시했다고 연구팀은 덧붙였다.

김미랑 박사는 “이번 연구는 지방간 질환의 원인을 생활습관뿐 아니라 유전자 조절 시스템의 변화라는 관점에서 설명했다는 점에서 의미가 있다”며 “향후 DNMT1을 표적으로 한 치료법 개발로 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구 결과는 소화기학 분야 국제학술지 ‘임상 및 분자 간장학(Clinical and Molecular Hepatology)’ 7월호에 게재됐다.