조현 “한-아세안 CSP 비전 본격 이행”…AI·공급망 협력 확대

조현 외교부 장관은 22일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 제29차 한-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 외교장관회의를 공동 주재하고 인공지능(AI), 공급망, 해양안전 등 미래 분야를 중심으로 한 실질 협력 확대 방안을 제시했다.

외교부에 따르면 조 장관은 이날 한-아세안 관계 대화조정국인 태국과 함께 회의를 공동 주재하며 한-아세안 협력 강화 방안과 지역·국제 정세를 논의했다.

조현 외교부 장관이 22일 필리핀 마닐라에서 열린 제29차 한-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 외교장관회의를 태국과 공동 주재하고 있다. 외교부 제공

조 장관은 올해부터 본격 이행에 들어간 ‘한-아세안 포괄적 전략동반자(CSP) 비전’이 ‘아세안 공동체 비전 2045’와 연계돼 아세안 공동체 실현에 기여할 것이라고 강조했다. 이어 글로벌 공급망 재편과 기술 전환이 가속화되는 상황에서 한국과 아세안은 핵심 파트너라며 미래지향적 협력을 확대하자고 제안했다.

조 장관은 CSP 비전의 핵심인 ‘C(Contributor)·S(Springboard)·P(Partner)’ 구상을 소개하며 인적·문화 교류 확대를 비롯해 한-아세안 자유무역협정(FTA) 개선, AI·디지털 경제·에너지 협력, 초국가범죄 대응, 해양안전 및 사이버안보 협력 등을 추진하겠다고 밝혔다.

아세안 회원국들은 한국이 제시한 CSP 비전을 환영하며 경제·통상, AI·디지털, 사이버보안, 문화산업 등 다양한 분야에서 협력이 확대되고 있다고 평가했다. 또 CSP 비전이 ‘아세안 공동체 비전 2045’ 실현에 기여할 것으로 기대한다며 앞으로도 한국과 긴밀히 협력해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

조 장관은 이어 우리 정부의 한반도 정책을 설명하고 아세안의 지속적인 관심과 협조를 요청했다. 이에 아세안 회원국들은 한국 정부의 한반도 정책에 대한 지지를 재확인하며 한반도의 평화와 안정이 역내 평화와 안정에도 중요하다는 데 공감했다.