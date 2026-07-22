큰 더위 ‘대서’…23일 새벽부터 수도권 물폭탄…남부는 폭염특보 속 찜통더위 [내일 날씨]

사진=연합뉴스

‘큰 더위’라는 뜻의 절기 대서(大暑)인 23일 수도권과 강원도를 중심으로 물폭탄이 쏟아지고, 남부지방과 제주도는 폭염특보 속 찜통더위가 이어질 전망이다.

기상청에 따르면 23일 중부지방과 경북 중·북부내륙, 제주도에는 비가 내리는 곳이 있으나 지역에 따라 소강상태를 보이는 곳도 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 30~80㎜(많은 곳 인천·경기북부, 서해5도 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 강원북부내륙 100㎜ 이상), 강원동해안 5~40㎜, 대전·세종·충남과 충북 20~60㎜다. 경북 중·북부내륙은 5~40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎이 예보됐다.

특히 인천·경기북부는 오전 시간당 30~50㎜, 늦은 새벽과 낮에는 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아지겠다. 서울·경기남부는 늦은 새벽부터 낮 사이 시간당 20~30㎜의 비가 내리겠다.

강원북부내륙은 오전부터 낮 사이 시간당 30~50㎜, 아침과 늦은 오후에는 시간당 20~30㎜, 강원중부내륙은 아침부터 늦은 오후 사이 시간당 20~30㎜의 비가 예보됐다.

오후부터 저녁 사이에는 경북 중·북부내륙을 제외한 남부지방에도 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 전북 5~40㎜, 전남북부 5~30㎜, 대구·경북남부내륙과 경남서부내륙은 5~40㎜다.

행정안전부는 시간당 30㎜ 이상의 강한 비가 예보되면 지하차도와 하천변 산책로 등 침수 우려지역을 사전에 통제하고, 산사태 위험지역·배수로·해안가 등 위험지역 출입을 자제해달라고 안내하고 있다.

◆ 남부·제주는 폭염특보 속 체감 35도 찜통더위

반면 강원영동중·남부와 충청권, 남부지방, 제주도를 중심으로는 폭염특보가 이어진다. 최고체감온도는 전국 대부분 지역에서 31도 안팎, 폭염특보 발효지역은 33도 안팎까지 오르겠다.

강원남부동해안과 일부 전라권, 경상권, 제주도는 체감온도가 35도 안팎까지 치솟을 전망이다. 밤사이 기온이 충분히 내려가지 않아 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.

23일 아침 최저기온은 23~26도, 낮 최고기온은 27~37도를 오르내리겠다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하거나 조금 높은 수준을 유지할 전망이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

한편 기상청과 행정안전부는 지난 6월1일부터 폭염특보 체계를 18년 만에 개편해 기존 2단계였던 특보를 주의보·경보·중대경보 3단계로 확대했다.

체감온도 33도 이상이 이틀 이상 이어질 것으로 예상되면 주의보, 35도 이상이면 경보, 38도 이상이면 최상위 단계인 중대경보가 발령된다.

체감온도 35도 안팎까지 오르는 일부 지역은 새 기준상 경보 단계에 해당할 수 있는 만큼, 정확한 특보 단계는 기상청 특보 현황에서 다시 확인하는 것이 안전하다.