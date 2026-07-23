서울 초등생 ‘치과주치의’ 확대 시행

병·의원 1000곳서 예방·진료 참여

학기당 1회… 본인 부담금 4810원

서울시가 여름방학을 맞아 초등학생들이 예방 중심의 체계적인 구강관리를 받을 수 있도록 아동치과주치의 사업을 본격 추진한다.



22일 시에 따르면 아동치과주치의 사업은 관내 초등학교 전 학년 58만명을 대상으로 추진된다. 아동치과주치의 사업은 학교에서 실시하는 구강검진과 달리 성장기 아이들의 구강건강을 지속적으로 관리하고 예방 중심의 진료를 제공하는 데 초점을 맞춘다. 치과의사가 아이의 주치의가 되어 정기적(학기당 1회)으로 구강 상태를 확인하고 생활습관 개선을 돕는 것이 특징이다. 아동치과주치의 사업은 2024년 1·4학년을 대상으로 시작해 2025년에는 1·2·4·5학년, 올해는 전 학년으로 확대 운영되고 있다. 기본진료비는 의원급 기준 본인부담금 4810원이며 학기당 1회씩 이용할 수 있다. 6월 기준으로 관내 치과 병·의원 1000곳이 사업에 참여하고 있으며 현재까지 3만6000여명의 초등학생이 검진을 완료했다.



진료를 희망하는 경우 국민건강보험공단 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 사전 신청한 뒤 참여 치과의원에 예약 후 방문하면 된다. 사전신청을 못하고 의료기관에 방문하는 경우에는 아동치과주치의 서비스 등록 신청서 및 동의서 등을 의료기관에서 작성한 후 서비스를 받을 수 있다. 참여 학생은 충치와 교합 상태 등 구강상태 평가부터 치면세균막 검사, 구강보건 교육, 불소도포 등 예방진료까지 단계별 서비스를 제공받는다.



조영창 시 시민건강국장은 “아이의 치아 건강은 평생 건강의 시작인 만큼, 아이들이 올바른 구강관리 습관을 가질 수 있는 중요한 계기가 되길 바란다”고 말했다.