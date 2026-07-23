100억 탕진 서인영 "아버지가 통장 압수…카드 대출 때문"

가수 서인영이 카드 대출을 받았다가 아버지에게 통장을 빼앗겼다고 했다.

서인영은 22일 자신의 유튜브 채널에서 통장 관련 얘기를 했다.

가수 서인영. 유튜브 캡처

제작진은 서인영에게 "아빠가 통장 뺏겼다는 얘길 들었다"고 말했다.

서인영이 "어떻게 알았냐"고 하자 제작진은 "아빠에게 전화가 왔다. '이 대표 앞으로 인영이한테 돈 부치지 말고 입금 나한테 해'라고 하셨다"고 했다.

서인영은 "예전에 내가 카드 대출을 받은 게 있었다. 그랬더니 얼마 있냐고 아빠가 물어보더라. 그러니까 PD님한테 전화를 했다"고 말했다.

서인영이 "난 돈 관리는 못 하는 것 같다"고 하자 함께 출연한 서인영 친구는 "할 줄 아는 게 없다. 할 줄 아는 게 요리랑 방송밖에 없다"고 했다.

서인영은 "난 재정 관리가 안 된다. 그 전에 (지방흡입을) 한 게 다행이다. 이제 나 돈이 없다"고 말했다.

제작진은 "용돈을 받아 쓰냐"라고 물었다. 서인영은 "예전에 한 달에 50만원 받아 썼다"라고 답했다.

제작진이 "그런데 어떻게 살이 쪘냐"고 하자 서인영은 "그 전에는 결혼을 해서 생활비를 받았었다"고 말했다.

한편 서인영은 과거 각종 가수·방송 활동으로 번 약 100억원 모두 쓰고 남은 돈이 없다고 한 적이 있다.

<뉴시스>