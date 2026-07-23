더불어민주당은 23일 8·17 전당대회 당 대표 및 최고위원 후보 선출을 위한 예비경선 결과를 발표한다.



민주당은 이날 오후 5시 30분 국회 의원회관에서 예비경선 결과를 공개하고 본경선에 진출할 최종 후보를 확정한다.

더불어민주당 김민석(앞줄 왼쪽부터)·고민정·정청래·김보미·송영길 당 대표 후보와 최고위원 후보들이 20일 서울 여의도 민주당 중앙당사 당원존에서 열린 당 대표·최고위원 예비경선 합동연설회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 국회사진기자단

당 대표 후보는 중앙위원과 권리당원 투표 결과를 각각 35% 반영하고, 여기에 국민여론조사 결과 30%를 더해 후보 5명 중 3명이 본선에 오른다.



최고위원 후보는 중앙위원과 권리당원 투표 결과를 각각 50% 반영해 14명 중 6명을 컷오프하고 8명으로 압축한다.



당 대표 경선에는 김민석 전 국무총리, 고민정 의원, 정청래 전 대표, 김보미 전 강진군의원, 송영길 의원(이상 기호순) 등 5명이 출사표를 던졌다.



최고위원 경선에는 박선원·이건태·이성윤 의원, 김용 전 민주연구원 부원장, 박성준 의원, 박승원 광명시장, 정민철 정책위 부의장, 한민수·서미화·최민희·김영호·임미애 의원, 신계륜 전 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장(이상 기호순) 등 총 14명이 후보로 등록해 경쟁을 펼쳐왔다.

<연합>