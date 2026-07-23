"이강인, 아틀레티코 마드리드행 임박…공식 발표 예정"

한국 축구 국가대표팀 간판 이강인(파리생제르맹·PSG)의 스페인 프로축구 프리메라리가 명문 아틀레티코 마드리드 이적이 임박했다는 현지 보도가 나왔다.

스페인 매체 마르카는 22일(현지 시간) "PSG를 떠나 아틀레티코로 향하는 이강인의 이적 세부 조율이 마무리 단계에 들어갔다"며 "입단 공식 발표가 임박했다”고 전했다.

이어 "이강인은 PSG와 세부 사항들을 해결한 뒤 사전에 합의된 계약에 곧 서명할 것"이라고 덧붙였다.

아틀레티코 마드리드는 이르면 이번 주 안으로 이강인 영입 발표를 할 전망이다.

이강인의 이적료는 당초 약 4000만 유로(약 674억원)로 추정됐다.

매체에 따르면 세부적으로 이적료 3500만 유로에 옵션이 500만 유로 붙는 것으로 알려졌다.

계약 기간은 2031년까지가 유력하다.

마르카는 "이강인은 미국 올랜도시티로 떠나는 앙투안 그리즈만의 빈자리를 메울 것"이라고 기대했다.

이강인은 아틀레티코 입단 절차가 마무리되면, 곧바로 팀 훈련에 합류해 디에고 시메오네 감독의 지휘를 받을 예정이다.

마르카는 "아틀레티코 구단은 이강인의 합류 일정을 단축하기 위해 구단 의료진을 한국에 보내 서울에서 메디컬 테스트를 진행했다"고 설명했다.

이강인의 데뷔전은 아틀레티코의 프리시즌이 될 전망이다.

이 매체는 "헤타페와 비공개 경기 또는 맨체스터 유나이티드와 친선전이 이강인의 데뷔전이 될 수 있다"고 전했다.

아틀레티코 마드리드는 다음 달 9일 서울에서 맨체스터 시티와도 친선경기를 갖는다.

<뉴시스>