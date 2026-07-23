정부조달수출진흥협회, ‘글로벌 공공조달 AI 전문인력 양성 과정’ 개강

과학기술정보통신부·NIPA 주관 ‘2026 산업전문인력 AI역량강화 지원사업’ 일환

(사)정부조달수출진흥협회(KEP협회)는 오는 7월 22일부터 글로벌 공공조달 및 수출 지능화 AI 전문인력 양성 재직자 과정’을 본격 개강한다. 이번 사업은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 ‘2026 산업전문인력 AI역량강화 지원사업’의 일환으로 추진되며, 정부조달수출진흥협회를 비롯해 중앙대학교, 글로벌창업연구소가 공동 운영을 맡는다.

본 교육은 현업 재직자의 AI 활용 역량을 강화하고 기업 실무 현안을 해결하는 것을 목적으로 기획되었으며, 7월 22일부터 11월까지 서울 구로 생각공장을 비롯해 대전, 부산 등 주요 거점 지역에서 오프라인 방식으로 진행된다. 교육 프로그램은 총 6개 전문 실무 과정으로 편성되었으며, 지방 재직자의 참여 편의를 높이기 위해 주요 과정을 2회차로 나누어 총 8회에 걸쳐 운영한다.

모집 대상은 ▲수출입 물류 및 공급망 관리 실무자 ▲SCM 데이터 기반 의사결정 담당자 ▲AI 물류 최적화 도입 실무자 등이다. 회차당 선발 인원은 20명이며, 정부 지원 사업의 취지에 따라 교육비는 전액 무료로 제공된다. 참가자에게는 교재와 중식도 함께 지원된다.

교육 커리큘럼은 무역 및 수출 실무에 생성형 AI 기술을 적용하는 실전 과제 위주로 설계됐다. 첫 포문을 열어주는 ‘생성형 AI 기반 글로벌 무역·물류 데이터 분석 및 공급망(SCM) 최적화 과정’ 1회차는 서울에서 7월 22일부터 29일까지, 2회차는 대전에서 10월 28일부터 11월 4일까지 열린다. 참가자들은 데이터 기반 공급망 분석, AI 에이전트 기반 컨트롤타워 구축, ROI 기반 실무 프로젝트 등을 집중 다루게 된다.

이어서 서울 거점에서는 ‘영문 계약서 검토 및 무역 컴플라이언스 최적화 과정’(8월 5일~12일), ‘글로벌 특허 분석 및 지식재산권(IP) 우회·리스크 최적화 과정’(8월 19일~26일), ‘글로벌 마케팅 자동화 및 현지화 에이전트 구축 과정’(9월 1일~8일)이 순차적으로 운영된다. 가을 시즌에는 대전에서 ‘무역 금융 리스크 최적화 과정’(10월 14일~21일)이 열리며, ‘무역 컴플라이언스 및 관세·ESG 리스크 최적화 과정’은 서울(9월 15일~22일)과 부산(11월 11일~18일)에서 각각 실시돼 최신 통상 환경 대응력을 강화할 방침이다.

사업 관계자는 “급변하는 글로벌 통상 환경과 공급망 위험 속에서 AI 기술을 실무에 적용하는 능력은 수출 기업의 핵심 경쟁력”이라며 “단순 이론 습득을 넘어 AI 에이전트와 데이터 분석 도구로 자사의 계약, 특허, SCM 현안을 직접 해결하는 실전 프로젝트 중심으로 운영된다”고 밝혔다.

글로벌 공공조달 및 수출 지능화 AI 전문인력 양성 과정’은 관련 분야 재직자라면 누구나 신청할 수 있으며, KEP협회 공식홈페이지 온라인 신청 페이지를 통해 선착순으로 모집이 진행된다.