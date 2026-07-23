“도심 속 짜릿한 물놀이 축제”… 아쿠아필드 ‘2026 아쿠아 썸머 페스타’ 개최

하남·고양·안성 지점별 맞춤형 여름 바캉스 이벤트 풍성

버블파티, 워터건 배틀, 매직버블쇼 등 온 가족이 즐기는 참여형 콘텐츠 가득

도심 속 프리미엄 복합 휴양공간 아쿠아필드가 여름방학 시즌을 맞아 오는 8월 17일까지 가족 참여형 여름 특별 행사 ‘2026 아쿠아 썸머 페스타’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 여름철 서울 근교 휴양지를 찾는 방문객을 대상으로 다양한 물놀이 체험과 참여형 프로그램을 제공하기 위해 마련됐다. 여름 휴가철을 고려해 7월 마지막 주 평일을 포함한 주말과 공휴일, 8월 주말 및 공휴일에 진행되며, 하남·고양·안성 등 지점별 특성에 맞춘 프로그램을 운영한다.

아쿠아필드 하남에서는 루프탑 공간에서 온 가족이 함께 즐기는 ‘아쿠아 오락관’을 운영한다. 방문객들은 물총을 활용한 2명 대결 프로그램 ‘아쿠아 스나이퍼’와 물총 사격 게임 ‘아쿠아 레이싱’ 등에 참여할 수 있다. 실내에서는 전문 MC와 함께하는 ‘레크레이션’과 거품 속에서 물놀이를 즐기는 ‘버블파티&워터건 배틀’ 등 프로그램이 순차적으로 진행된다.

아쿠아필드 고양과 안성에서도 ‘아쿠아 오락관’과 ‘버블파티&워터건 배틀’을 운영한다. 특히 8월에는 어린이를 동반한 가족 방문객을 위한 ‘매직 버블쇼’를 추가 편성해 다양한 볼거리와 체험 프로그램을 제공한다.

아쿠아필드 관계자는 “여름 성수기를 맞아 아쿠아필드를 사랑해주는 가족, 연인 단위 고객들에게 특별한 경험과 신선한 재미를 선사하고자 이번 썸머 페스타를 준비했다”며, “하남, 고양, 안성에서 열리는 다채로운 참여형 프로그램을 통해 특별한 여름 휴가를 보내길 바란다”고 말했다.

한편, 아쿠아필드는 스타필드 하남·고양·안성에 위치해 있으며, 워터파크와 찜질스파를 모두 갖춘 도심형 실내 프리미엄 복합 휴양시설이다. 행사 관련 자세한 내용은 아쿠아필드 공식 홈페이지 및 인스타그램에서 확인할 수 있다.