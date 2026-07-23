양주시, 로지스밸리와 1조 원 투자 협약 ‘서울 수도권 북부 허브센터’ 조성...LG전자 AI 로보틱스 기반

양주시가 복합물류 플랫폼 기업 로지스밸리와 1조원 규모 투자 계획을 담은 은남일반산업단지 입주 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

양주시는 전날 시청에서 정덕영 양주시장과 오완석 경기주택도시공사(GH) 균형발전본부장, 김필립 로지스밸리 대표이사, 정대화 LG전자 생산기술원 사장, 송시용 LG전자 로보틱스사업센터장 등이 참석한 가운데 협약을 체결했다.

22일 양주시청 상황실에서 열린 양주은남 일반산업단지 입주 협약식에서 김필립 로지스밸리 대표(왼쪽부터), 정덕영 양주시장, 오완석 경기주택도시공사 균형발전본부장이 협약서를 들어 보이고 있다. 양주시 제공

로지스밸리는 은남일반산업단지 내 16만9700㎡(약 5만1000평) 부지에 연면적 44만210㎡(13만평), 지상 4층 규모의 ‘서울 수도권 북부 허브센터’를 조성한다. 2027년 착공해 2030년 준공이 목표다. 건축비 8000억원과 물류설비 구축비 2000억원 등 1조원이 투자된다. 사업 완료시 약 5000명의 고용 창출이 기대된다고 시는 설명했다.

로지스밸리는 전국 26개 복합물류단지를 개발·운영하는 복합물류 플랫폼 기업으로, 최근 LG전자와 지능형 물류센터 구축을 위한 업무협약을 체결하며 AI·로보틱스 기반 지능형 물류 혁신을 추진하고 있다.

LG전자는 최신 피지컬 AI(Physical AI) 역량을 집약한 로보틱스 솔루션을 기반으로 로지스밸리의 지능형 물류시스템 구축에 협력하고 있다. 양사는 피지컬 AI 로보틱스 솔루션을 활용해 물류 자동화 수준을 높이고 물류 운영 효율성과 생산성을 극대화할 계획이다. 기술 협력을 통해 양주 은남일반산업단지에 조성되는 ‘서울 수도권 북부 허브센터’의 경쟁력을 높이고 AI·로보틱스 기반 지능형 물류산업 생태계 조성에도 기여할 것이라고 시는 덧붙였다.

정덕영 양주시장은 “이번 협약은 은남일반산업단지의 경쟁력을 한층 높이고 경기북부 중심도시 양주의 미래 성장동력을 확보하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “기업이 신뢰하고 투자할 수 있는 환경을 조성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.