관리실 회의 중 ‘펑’ 폭발…흉기 들고 뛰쳐나와 “다 죽인다”

경산 아파트 관리실 방화 추정 폭발 8명 부상

70대男 불구속 입건…계획범죄 여부 등 조사

경북 경산의 한 아파트 관리실에서 방화로 추정되는 폭발이 발생해 8명이 다쳤다. 경찰은 방화 용의자인 70대 주민을 입건하고 사건 경위 조사에 나섰다.

23일 오전 경북 경산시 사동 한 아파트 관리사무소 화재 현장. 경산=뉴스1

23일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 8시29분쯤 경북 경산시 사동의 아파트 관리사무소 내부에서 폭발로 인한 화재가 발생했다. 소방당국은 진화 인력 38명, 장비 17대를 투입해 화재 발생 20분 만에 진화를 완료했다.

이 폭발로 아파트 주민과 관리사무소 직원 등 60~70대 남성 2명과 40∼70대 여성 6명이 화상을 입고 인근 병원으로 이송됐다. “펑하는 폭발음이 여러 번 들린 뒤 몸에 불이 붙은 사람 여러 명이 건물 밖으로 뛰쳐나왔다”는 목격자 증언도 나왔다.

방화 용의자인 70대 남성 A씨는 현재 전신 화상을 입고 중환자실에서 치료 중이다. 경찰은 아파트 주민인 A씨가 관리사무소로 들어가 인화성 물질로 방화한 것으로 추정하고 있다.

23일 오전 경북 경산시 사동 한 아파트 관리사무소에서 폭발 추정 화재가 발생해 경찰과 소방 당국이 현장을 통제하고 사고 원인과 경위를 조사하고 있다. 경산=뉴스1

A씨는 폭발 직후 관리사무소에서 흉기를 들고 뛰쳐나왔고, “다 내가 죽인다” 등 소리를 지르며 아파트 안을 배회하던 중 출동한 경찰과 마주쳤다. A씨는 경찰관들이 권총을 겨누며 흉기를 버릴 것을 명령하자 순순히 따르며 바닥에 드러누웠고, 현장에서 곧바로 검거됐다.

이 아파트에서는 관리비 사용을 비롯한 아파트 운영 문제로 관리사무소와 입주민 사이 갈등이 이어진 것으로 전해졌다. 이날도 관리규약 문제로 입주자들과 관리실 관계자들이 회의를 위해 모여 있었던 것으로 알려졌다.

A씨는 최근 아파트 주민대표를 뽑는 선거에서 임원직에 출마했다가 낙선한 뒤 선거함을 부수는 등 소란을 피우기도 한 것으로 전해졌다.

23일 오전 경북 경산시 사동에 있는 아파트 관리실에서 폭발 추정 화재로 인해 관리인 등 다수 부상자가 발생해 병원으로 이송됐다.경북소방본부 제공·연합뉴스

계획범죄 정황도 포착됐다. 사고 발생 전 관리실을 제외한 아파트 곳곳을 비추는 폐쇄회로(CC)TV 전원 연결 코드가 모두 훼손돼 있었다는 주민 증언이 나왔다.

경찰은 A씨를 현주건조물방화 혐의로 입건한 뒤 정확한 범행 동기를 조사할 계획이다. 현장 CCTV를 확보해 분석하는 등 정확한 사건 경위도 조사 중이다.