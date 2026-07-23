유시민 ‘어물전론’… 김영진 “화 쌓여 병 된 듯” 윤건영 “예방주사”

金 “비평과 심판 역할에 머물지

선수와 응원단장 할지 두고

본인 선택과 판단의 기로에 서”

유시민 전 노무현재단 이사장이 ABC론과 재건축론 등으로 여권 내 파문을 일으킨 데 이어 이재명정부 청와대를 어물전에 빗대고 ‘썩은 내’ 운운하며 소위 ‘냄새 관리’를 해야 한다는 ‘어물전론’을 꺼내 들어 논란이 수그러들지 않고 있다. 유 전 이사장의 논란 발언을 두고 “병”이라는 질타와 “예방주사” 성격이라며 ‘선의’로 받아들이려는 견해가 엇갈린다.

유시민 전 노무현재단 이사장. 뉴시스

더불어민주당 김영진 의원은 23일 SBS 라디오에서 유 전 이사장에 대해 “그간 화가 쌓여서 병이 된 것 같고, 병이 더 심화되는 것 같다”고 했다. ‘청와대로 안 불러줘서 그런 것 같냐’는 진행자 질문엔 “모르겠다”며 즉답을 피했다. 김 의원은 유 전 이사장이 전당대회 국면에서 논란 발언을 거듭하고 있다고 지적하며 “심판과 비평의 영역에 있을지, 선수와 응원단장의 역할로 전환할지에 대한 본인의 선택과 판단의 기로에 와 있다고 생각한다”고 말했다.

반면 같은 당 윤건영 의원은 “큰 틀에서는 예방주사라고 본다”고 했다. 윤 의원은 MBC 라디오에서 ‘이 대통령 필패’ 가능성을 제기한 유 전 이사장이 스스로 본인 생각이 틀리길 바란다고 했던 점을 언급하며 “최근 몇 번에 걸쳐 아주 강하게 뜻을 충분히 전달했다”면서 이같이 밝혔다. 다만 “투약 권고도 적정량이 있다”며 “이제부터는 민주당의 자정 능력을 믿고 지켜봐 주면 어떨까 생각이 든다”고 했다.

당대표직에 도전한 김민석 예비후보는 전날 페이스북에 “크게 보면 김지하처럼, 조순처럼, 이낙연처럼 또 하나의 ‘지식인 변침’일 뿐”이라며 유 전 이사장을 혹평했다. 청와대 대변인 출신 김남준 의원은 “문재인정부 시절 진중권 교수가 서 있던 자리에 지금은 유시민 작가가 서 있다. 그래서 유시민이 진중권 됐다는 말까지 나온다”고 작심 비판했다.