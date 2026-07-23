네이버, 일본 대형 복합빌딩에 1784 스마트빌딩 기술 첫 수출

네이버가 일본 대형 복합 건물에 ‘1784’ 사옥에서 운영해 온 스마트빌딩 기술을 처음 수출했다.

네이버는 NTT동일본, 미쓰이부동산과 일본 도쿄 핵심 상업지구에 있는 ‘도쿄 미드타운 야에스’ 건물에 스마트빌딩 운영 기술 솔루션을 적용한다고 23일 밝혔다. 네이버 스마트빌딩 모델을 상용화한 첫 사례다.

자율주행 로봇 ‘루키’가 도쿄 미드타운 야에스에서 오피스 근무자가 주문한 음식을 배달하기 위해 대기하고 있다. 네이버 제공

도쿄 미드타운 야에스는 도쿄역과 연결된 45층 규모 복합빌딩이다. 건물 안에는 상업시설과 오피스, 호텔, 초등학교 등이 있다.

네이버는 자율주행 로봇과 클라우드 로봇 제어 시스템, 디지털트윈 등 기술 인프라를 제공한다. 여기엔 실내 자율주행 로봇 ‘루키’와 멀티 로봇 관제 시스템 ‘아크브레인’, 비전 기반 측위 기술 ‘아크아이’ 등이 포함됐다.

스마트 설비나 특수한 클라우드 환경이 없는 일반 빌딩에서 로봇 서비스를 제공할 수 있게 기술을 최적화했다는 게 네이버 설명이다. 미쓰이부동산은 로봇 딜리버리 서비스를 제공하면서 시설 연계를 관리하고, NTT동일본은 디지털트윈 구축, 로봇 유지보수 운영을 담당한다.

3사는 우선 도쿄 미드타운 야에스에서 클라우드 기반 자율주행 로봇 딜리버리 서비스를 시작하기로 했다. 오피스와 상업시설이 함께 있는 복합공간의 특성을 고려해 네이버가 1784에서 4년간 축적한 로봇 서비스 운영 데이터와 노하우를 활용할 방침이다.

3사는 앞으로 로봇 딜리버리 서비스 규모를 확대하고 실내 증강현실(AR) 내비게이션 등 피지컬 인공지능(AI) 분야로 협력을 넓힐 계획이다.