최대호 신임 경기시장군수협의회장 “도와 시·군, 강력한 연대와 협치 필요”

4선 안양시장, 민선 9기 협의회장 만장일치 추대…임기 2028년 6월까지

31개 시·군 대변인 자처…지방분권·재정자립·지역 균형발전 최우선

추미애 지사와 연대 강조 “도정과 시·군정 톱니바퀴처럼 맞물려야”

최대호 경기 안양시장이 도내 31개 기초자치단체를 대표하는 민선 9기 경기도시장군수협의회 수장으로 만장일치 추대됐다.

경기도시장군수협의회는 22일 수원시 영통구 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 임시회의를 열고, 최 시장을 민선 9기 전반기 회장으로 선출했다고 밝혔다.

민선 9기 출범 이후 처음 열린 경기도지사-시장·군수 간담회에서 최대호 안양시장(왼쪽)과 추미애 지사가 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

최 신임 회장의 임기는 오는 2028년 6월까지다. 1996년 구성된 협의회는 도내 시·군 간 상호 교류와 광역·기초 간 현안을 조율하는 구심점 역할을 해왔다.

최 시장은 당선 소감에서 “1420만 도민의 삶을 책임지는 시장·군수님들의 기대에 어깨가 무겁다”며 “31개 시·군의 가장 든든한 대변인으로서 지방분권 강화와 재정자립, 상생 협력을 위해 모든 역량을 쏟겠다”고 밝혔다.

이어 열린 민선 9기 도지사-시장·군수 간담회에선 추미애 지사 및 시·군 단체장들과 함께 상생 발전을 위한 공동선언문을 채택하며 협치에 중추적 역할을 맡았다.

최 시장은 “민선 9기에는 강력한 연대와 협치가 무엇보다 필요하다”며 “지역 내 균형발전과 각종 규제 완화라는 시·군의 공통 과제를 해결하기 위해 경기도와 적극 소통하겠다”고 강조했다.

그러면서 “도정과 시·군정이 톱니바퀴처럼 긴밀히 맞물릴 때 어떠한 위기도 기회로 바꿀 수 있다”며 “도와 시·군이 ‘원팀’으로 협력해 도민이 일상에서 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어 가겠다”고 덧붙였다.