종합특검 첫 출석 원희룡 “수사 도저히 안 되는지…”

‘김건희 일가 양평고속도로 의혹’

휴대전화 압수 이어 피의자 조사

양평고속도로 노선 변경 및 백지화 관련 비위 의혹을 받는 원희룡 전 국토교통부 장관이 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)에 출석했다.

특검팀은 23일 오전 10시부터 원 전 장관을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 원 전 장관이 종합특검팀에 출석한 것은 이번이 처음이다. 앞서 특검팀은 원 전 장관에게 피의자 조사를 위해 출석하라고 두 차례 통보했지만, 폐문부재(문을 잠그고 부재중)로 송달되지 않았다.

직권남용권리행사방해 혐의를 받는 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 경기 과천 2차 종합특별검사팀 사무실로 출석하고 있다. 뉴시스

이날 오전 9시46분쯤 경기 과천시 특검팀 사무실에 도착한 원 전 장관은 “1년 넘게 고속도로 특혜를 추진했다고 수사하다가 도저히 안 되는지 이제 와서는 수사 대상을 중단한 백지화 선언으로 바꿀 모양”이라며 “위법 사실이 없기 때문에 특검 의도대로는 잘 안 될 것”이라고 말했다.

양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희씨 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용이다. 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 김씨 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 특혜 의혹이 불거졌다.

논란이 일자 원 전 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다. 종합특검은 그가 이 과정에서 적법절차를 지키지 않았다는 의혹을 들여다보고 있다. 앞서 사안을 수사한 김건희 특검팀(특검 민중기)은 특혜 의혹에 연루된 국토부 서기관 김모씨와 한국도로공사 직원 등을 직권남용 혐의로 기소했으나 ‘윗선’으로 지목된 원 전 장관의 혐의는 규명하지 못했다.

특검팀은 사건을 넘겨받아 올 3월 원 전 장관의 출국을 금지하고 4월에는 국가정보자원관리원(국정자원)과 국토교통부, 백원국 전 국토부 차관 등에 대해 압수수색을 하는 등 수사를 이어왔다. 이달 15일에는 원 전 장관의 휴대전화를 압수했다.

원 전 장관은 혐의를 전면 부인하면서 자신의 페이스북에 “무리한 수사와 부당한 법 적용에 절대 굴하지 않겠다”고 밝혔다.