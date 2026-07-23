‘취임 1년’ 정동영 “평화적 두 국가 관계로 한반도 평화체제 문 열 것”

정동영 통일부 장관은 23일 “통일 지향의 평화적 두 국가 관계를 통해 한반도 평화체제의 문을 여는 것이 통일부의 시대적 책무”라고 강조했다.

정동영 통일부 장관. 통일부 제공

정 장관은 이날 ‘취임 1년, 통일가족 여러분께 드리는 글’에서 지난 1년을 “새로운 남북관계와 한반도 평화체제를 향한 우리의 고민과 생각의 씨앗을 뿌린 시간”이라고 평가했다. 그는 “길었던 적대와 대결의 시간이 아닌, 짧았지만 반드시 가야 할 화해와 협력, 평화와 공존의 시간들을 기억해야 한다”며 “통일부라면 여건이 조성되길 기다리지 말고 여건을 조성하기 위해 뛰어야 한다”고 당부했다.

정 장관은 “관행이라는 이름으로 굳어진 낡은 틀, 연공서열에 기대어 안주하는 조직 문화를 과감히 깨부수어야 한다”며 “지난 1년이 조직을 진단하고 정비하는 시간이었다면, 앞으로는 철저히 성과와 역량, 그리고 열정만을 기준으로 인사와 조직운영을 해 나갈 것”이라고 예고했다. 이어 “분명한 자기중심성을 갖고, 통일부로서 해야 할 일을 다하고 결과를 담담히 기다린다는 자세로 우리에게 주어진 책무를 묵묵히 그리고 당당히 수행해 나가자”며 “한반도 평화체제로 가는 평화 공존의 시대를 반드시 열어 나가자”고 다짐했다.