“주택 투자 수단 기능도 무시할 순 없어”

이재명 대통령이 23일 “부동산은 대한민국의 최대 과제 중 하나”라며 “부동산 문제가 어렵긴 하지만 정부도 최선을 다하고 우리가 이 주제에 대해 허심탄회하게 토론하고 상대의 입장을 들어보고 하다 보면 일정한 선에서 사회적 합의가 가능할 거라고 본다”고 말했다.

이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산 정책 국민 대토론회를 열고 “(부동산 정책 결정을) 물론 다수결에 의해 결정하거나 그러진 않겠지만 많은 국민의 의견을 듣는 건 정말로 중요하다”며 “합리성이 있다면 당연히 다수의 의견을 따라가야 할 것”이라고 말했다.

이 대통령은 국민 의견을 청취해 최종 결론에 이르게 하는 것은 공직자들의 역할이라는 점을 강조하며 “권한을 행사하면 그 권한에 따른 만큼 책임을 지는 거다. 그래서 저는 언제나 공직자의 최대 덕목은 책임을 지는 것”이라고 말했다. 이어 “비난도 감수해야 할 경우가 있고 일정한 정도의 갈등과 저항도 감수해야 할 것”이라면서도 “그러나 그 전에 최대한 많은 분의 의견을 모으고 조정할 필요가 있겠다”고 강조했다.

이 대통령은 “주택이라는 게 꼭 주거 수단이기보다는 투자 수단이기도 하다. 그 기능을 전혀 무시할 수는 없다”라면서도 “문제는 그 비중이 어느 정도냐 하는 것이 관건”이라고 말했다. 이 대통령은 “일본이 한때 어려움을 겪었다. 계속 (부동산) 가격이 오르다가 결국 어느 한계점에 이르면서 소위 풍선처럼 터져서 ‘잃어버린 30년’, ‘잃어버린 20년’ 이런 이야기도 나왔다”면서 “우리도 그 정점을 향해 달리고 있지 않나 걱정하는 분들도 꽤 있다”고 말했다.

이어 “이제 어떤 대책이든 필요하다는 게 우리 국민의 공감대이기도 하다”면서 “모든 정권이 이 문제를 해결하기 위해 애를 써왔다. 그런데 묘하게도 국민들 사이에 ‘어떤 유형의 정권이 들어서면 (집값이) 오르더라’, ‘어떤 유형의 정권이 들어서면 (집값이) 내리더라’ 이런 인식이 생겼다”고 덧붙였다.

23일 이재명 대통령 주재로 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 발언권을 요청하고 있다. 연합

부동산 금융 의제와 관련해서는 이 대통령은 “금융기관들의 대출 여력은 사실 국민들의 것이기도 하다. 금융은 반쯤은 공적인 것”이라며 “이걸 누가 쓸 것이고 누구에게 금융을 활용할 기회를 줄 것이냐 하는, 결국 정책의 문제로 치환될 수 있다”라고 말했다. 이 대통령은 “투자·투기를 위해 금융을 활용해 집값이 과도하게 오르면 그 집을 필요로 하는 국민들은 피해를 보게 된다”며 “그래서 국가 구성원 사이에 국가 역량을 활용해 누군가에게 피해를 입히면서 (누군가는) 이익을 얻는다는 게 바람직하냐 (하는 문제가 있다). 이건 결국 또 정책적인 문제일 것 같다”고 덧붙였다.

공급 문제와 관련해서는 이 대통령은 “정책적으로 일정한 가격을 우리(정부)가 정한다고 해서 정해지지 않는다. 자본시장 원리에 따라 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되지 않나”라며 “주택 공급이라고 하는 게 매우 중요하다”고 말했다. 이어 “누군가는 공급을 늘리면 해결이 된다고 얘기하는데 문제는 ‘어디서 어떻게’가 마땅치 않다는 것”이라며 “공급의 한계가 뚜렷하다”고 말했다.