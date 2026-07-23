"비주얼 타고나"…김정민 아들, 기획사서 러브콜

가수 김정민이 첫째 아들을 공개했다.

22일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오스타'는 '이젠 눈물을 거둬' 특집으로 꾸며져 김정민, 김영광, 이승우, 정승환이 출연했다.

가수 김정민 첫째 아들. 방송 캡처

이날 김정민은 첫째 아들에 대해 "인물이 괜찮다고 많이 얘기해주신다. 아무래도 저를 닮아서 비주얼은 타고난 것 같다"고 말했다.

이어 아들 사진이 공개되자 김구라는 "김정민씨랑 똑같이 생겼다"고 했다.

김정민은 "키가 186㎝다. 연예인 아이들 나오는 연애 프로그램에서도 연락이 왔고 기획사에서도 연락이 왔다. 운동을 그만두고 음악을 한다고 한다. 숭실대학교 실용음악과에 다니고 있다"고 했다.

이어 둘째 아들에 대해서는 "축구 선수로 열심히 하고 있다. '슛돌이' 출신인데 이승우, 김영광과도 사진을 찍었다. 일본에서 열심히 하고 있어서 지난해에는 U-17 청소년 대표를 하게 됐다"고 했다.

막내아들에 대해서도 언급했다.

그는 "셋째는 (일본에) 따라갔는데 중학교 가면서 학원에서 시험을 봤는데 레벨이 높은 1400명 중에 25등을 했다. 분명히 '아들' 하면 작년까지 내 품에 안겼다. 그런데 지금은 안 안기고 어깨만 딱 준다"고 했다.

<뉴시스>