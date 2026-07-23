김정민, 훈남 첫째 아들 최초 공개…“186cm·숭실대, 기획사 러브콜도”

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

가수 김정민이 훈훈한 비주얼의 첫째 아들을 공개하며 세 아들에 대한 근황을 전했다.

22일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 ‘이젠 눈물을 거둬’ 특집으로 꾸며진 가운데 김정민과 김영광, 이승우, 정승환이 게스트로 출연했다.

이날 김정민은 첫째 아들에 대해 “인물이 괜찮다는 이야기를 많이 듣는다. 아무래도 저를 닮아서 비주얼은 타고난 것 같다”고 너스레를 떨었다.

이어 방송을 통해 첫째 아들의 사진이 공개되자 출연진들은 “김정민과 정말 닮았다”며 놀라움을 감추지 못했다.

김정민은 “키가 186cm다. 연예인 자녀들이 출연하는 연애 프로그램에서도 섭외 연락이 왔고, 기획사에서도 러브콜이 있었다”며 “운동을 그만두고 음악을 선택했다. 현재 숭실대학교 실용음악과에 재학 중”이라고 소개했다.

둘째 아들의 근황도 전했다. 그는 “둘째는 축구선수로 활동 중이다. ‘슛돌이’ 출신인데 일본에서 꾸준히 훈련하며 지난해 U-17 청소년 대표팀에도 선발됐다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

막내아들에 대한 자랑도 이어졌다. 김정민은 “셋째는 일본으로 함께 갔는데 중학교에 진학하면서 학원 시험을 봤다. 레벨이 높은 1400명 가운데 25등을 했다”고 말했다.

그러면서 자녀들의 성장에 대한 아쉬움도 털어놨다. 그는 “예전에는 ‘아들’ 하고 부르면 품에 안겼는데 이제는 안기지 않고 어깨만 내준다”며 웃음을 자아냈다.

또한 SNS와 관련한 일화도 공개했다. 김정민은 “예전에는 SNS를 활발하게 했는데 아이들이 예전 사진을 지워달라고 하더라. 하나씩 지우다가 결국 비공개로 전환했다”며 “더 속상한 건 아빠를 팔로우도 안 한다”고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 김정민은 방송을 통해 세 아들의 서로 다른 진로와 근황을 공개하며 자녀들을 향한 남다른 애정을 드러냈다. 특히 첫째 아들의 훈훈한 비주얼과 음악 활동 소식은 시청자들의 관심을 모았다.