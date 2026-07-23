쥬얼리 출신 조민아, 보험업계서 승승장구 "전국 6위"

그룹 쥬얼리 출신 조민아(본명 조하랑)가 보험설계사로 근무 중인 회사에서 상반기 전국 6위를 차지했다고 밝혔다.

조민아는 23일 자신의 소셜미디어에 "2026년 상반기 결산, 전국 6위 수상"이라는 글과 함께 시상식 현장에서 촬영한 사진을 공개했다.

조민아 소셜미디어 캡처

그는 "보험왕으로 매달 받는 박수도 정말 감사한데 의미 있는 큰 상을 받았다"며 "수상하면서 받는 응원에 큰 힘을 얻어 매 순간 더욱 힘차게 해낼 수 있다"고 소감을 밝혔다.

이어 "미국과 태국, 대한민국 전국 각지에 제 보장을 받고 계신 고객님들이 많다는 사실에 뿌듯함과 책임감을 느낀다"며 "앞으로도 꾸준하게 제가 할 수 있는 최선을 다하겠다"고 했다.

아들을 향해서는 "강호야, 엄마 상 탔어"라며 기쁨을 드러냈다. 이와 함께 "시상으로 받은 해외여행은 아쉽지만 열일로 대체" "목표는 이뤄내는 것"이라는 해시태그도 덧붙였다.

공개된 사진에는 조민아가 무대에 올라 상패를 들고 있는 모습이 담겼다. 조민아는 누적 설계 5500건을 넘기며 2026년 상반기 결산 전국 6위에 오른 것으로 전해졌다.

조민아는 최근 쥬얼리 동료 서인영의 유튜브 채널에 출연해 보험설계사로 일하며 '보험왕'을 22차례 차지했고 전국 1위에 오른 적도 있다고 밝혔다. 연봉에 대해서도 억대라고 언급해 화제를 모았다. 이혼 후 아들을 홀로 양육 중이다.

<뉴시스>