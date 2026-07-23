'이범수와 이혼' 이윤진, 중학생 딸 소을 자랑…부회장·우수상까지 ‘엄마 미소’

사진=이윤진 SNS

배우 이범수와 이혼한 번역가 이윤진이 딸 소을 양을 향한 깊은 애정과 응원의 마음을 전했다.

이윤진은 지난 22일 자신의 인스타그램을 통해 중학생인 딸 소을 양의 학교생활이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

이날 공개된 사진 속 소을 양은 2학기 학급 부회장으로 선출된 것은 물론, 교과우수상과 진로체험상 장려상을 수상하며 성실한 학교생활을 이어가고 있었다.

특히 사회와 중국어 과목에서 100점을 받는 등 우수한 학업 성적을 기록했고, 밴드부 활동과 친구들과의 교류에도 적극적으로 참여하며 건강한 학창시절을 보내는 모습이 눈길을 끌었다.

이윤진은 “다시 서울로 돌아올 때 소을이에게 바랐던 것은 그저 학교생활을 무탈하게 해내는 것 하나였다”며 “외국 학교에서 적응도 잘하고 학교생활도 순탄했던 아이에게 다시 한국에서 새롭게 시작해야 한다고 말하는 것이 엄마로서 미안하고 두려웠다”고 털어놨다.

이어 “서울에 돌아와 새로운 프로젝트를 진행하고 집 공사와 이사까지 겹치면서 아이들에게 예전처럼 신경을 쓰지 못했는데도 소을이가 첫 학기를 정말 잘 해냈다”며 “공부는 물론 학교생활과 밴드부 활동, 2학기 임원까지 스스로 고민하고 해내는 모습이 고맙고 대견하다”고 밝혔다.

그러면서 “이제 방학이니 특강도 열심히 듣고 엄마, 다을이와 함께 K-여행도 떠나보자”며 가족과 함께할 시간을 예고했다.

특히 이윤진은 “우리 소을이는 어디서든 잘해내고 인정받을 수 있는 멋진 사람이다. 쉽게 흔들리지 않는 모습을 보며 엄마도 많이 배우고 있다. 엄마는 소을이의 꿈을 무한히 응원한다”고 애정을 드러내 훈훈함을 더했다.

한편 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼해 1남 1녀를 두었으며, KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 가족의 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았다. 그러나 두 사람은 지난 2024년 결혼 14년 만에 이혼하며 각자의 길을 걷고 있다. 이후 이윤진은 자녀들과의 일상을 공유하며 새로운 삶을 이어가고 있다.