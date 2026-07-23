카카오, 미국 서클과 원화 스테이블코인 협력

카카오그룹이 글로벌 핀테크 기업 서클인터넷그룹과 원화 스테이블코인 등 디지털 자산 인프라 구축을 위해 협력한다.

카카오와 카카오페이, 카카오뱅크를 비롯한 카카오그룹은 서클과 블록체인 기반 결제 인프라·디지털 자산 기술 분야 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 서클은 달러 연동 스테이블코인 ‘USDC’를 발행하고 블록체인 기반 글로벌 결제·정산 인프라를 운영한다.

양측은 카카오그룹의 디지털 플랫폼·금융 서비스 생태계와 서클의 블록체인·글로벌 결제 인프라 개발 경험을 결합할 방안을 모색한다. 국내 규제와 시장 환경의 변화에 맞춰 결제와 정산, 디지털 자산 연계 등 여러 분야에서 사업 기회를 발굴하기로 했다. 원화 기반 디지털 자산과 토큰화 금융 서비스의 사업 가능성도 검토한다.

카카오는 이번 협력을 통해 원화 스테이블코인뿐 아니라 국내 다른 사업자들도 스테이블코인 기반 서비스를 개발할 수 있는 생태계 기반을 마련한다는 구상이다.

신원근 카카오페이 대표 겸 카카오그룹 스테이블코인 공동 태스크포스(TF)장은 “생활 속에서 축적한 플랫폼과 결제, 금융 서비스 경험을 바탕으로 서클과 함께 한국형 디지털 자산 생태계를 선제로 준비하고 미래 금융 인프라의 새 기준을 만들어 가겠다”고 말했다.