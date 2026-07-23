코엑스, '2027학년도 수시대학입학정보박람회' 성황 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2027학년도 수시대학입학정보박람회'를 찾은 힉생과 학부형들이 줄지어 입장하고 있다.

2027학년도 대학 입학을 준비하는 학생들의 지원전략 수립 및 다양한 정보 제공을 위해 7월 23~25일 서울 코엑스에서 '2027학년도 수시 대학입학정보 박람회'를 개최했다. 박람회에서는 전국 주요 150개 대학으로부터 전형 정보, 상담 등을 제공받을 수 있으며, 대입상담교사단이 참여하는 '1대1 대입 대면 상담관'도 운영된다. 이를 통해 현장을 찾은 학생들이 대학에서 제공받은 정보를 바탕으로 전문 상담교사에게 지원전략 등 구체적인 대입 상담을 받을 수 있도록 지원한다.

한편 2028학년도 대입을 준비하는 학생과 학부모를 위해 찾아가는 '2028 대입 정보 권역별 설명회'를 총 5개 권역(서울, 부산, 대구, 광주, 대전)에서 개최한다.