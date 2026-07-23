네이버페이 연금 서비스 개시… 우리銀과 제휴 전문가 상담도

네이버페이가 여러 곳에 흩어진 개인연금, 퇴직연금(IRP·DC), 국민연금을 한곳에서 조회하고 인공지능(AI) 기반 맞춤형 조언을 받을 수 있는 ‘Npay(엔페이) 연금’ 서비스를 시작했다고 23일 밝혔다.



이 서비스를 이용하면 ‘또래비교’ 기능을 통해 동일 연령대 연금 자산 상위 30%의 예상 연금수령액, 누적 평가금액, 월평균 납입액, 수익률 등을 자신과 비교할 수 있다. AI가 자산 현황을 분석해 맞춤형 솔루션도 제공한다. 종합 설계가 필요할 경우 우리은행·한국투자증권과의 제휴를 통해 연금 전문가와 무료 상담이 가능하다.



우리은행의 경우 연금 전문 상담사와 비대면으로 개인형 퇴직연금(IRP) 상품 운용 등을 상담받을 수 있다. 상담 후 IRP 신규 가입 등도 가능하다. 우리은행은 이외에도 10월30일까지 다양한 연금 이벤트를 진행한다. 신규 가입·추가 입금 등에 대해 최대 3만원의 네이버페이 포인트를 준다.

