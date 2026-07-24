LG전자, 베트남서 기능성 소재 생산 확대

23일 LG전자의 베트남 하이퐁 생산라인에서 로봇이 기능성 소재인 LG퓨로텍을 자동으로 포장해 출하하고 있다. LG전자는 3200㎡(약 970평) 규모의 베트남 전용 생산라인 구축을 통해 연간 2000t에 달하는 LG퓨로텍과 이지클린법랑 등 기능성 소재 생산에 돌입했다. LG퓨로텍은 플라스틱·페인트·고무 등의 자재에 소량 첨가해 미생물로 인한 오염을 억제하는 항균·항곰팡이 기능성 소재이고, 이지클린법랑은 금속 표면에 유리질 세라믹을 얇게 입히는 기능성 코팅 소재다.



LG전자 제공