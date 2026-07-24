LG전자, 베트남서 기능성 소재 생산 확대

23일 LG전자의 베트남 하이퐁 생산라인에서 로봇이 기능성 소재인 LG퓨로텍을 자동으로 포장해 출하하고 있다. LG전자는 3200㎡(약 970평) 규모의 베트남 전용 생산라인 구축을 통해 연간 2000t에 달하는 LG퓨로텍과 이지클린법랑 등 기능성 소재 생산에 돌입했다. LG퓨로텍은 플라스틱·페인트·고무 등의 자재에 소량 첨가해 미생물로 인한 오염을 억제하는 항균·항곰팡이 기능성 소재이고, 이지클린법랑은 금속 표면에 유리질 세라믹을 얇게 입히는 기능성 코팅 소재다.
LG전자 제공
23일 LG전자의 베트남 하이퐁 생산라인에서 로봇이 기능성 소재인 LG퓨로텍을 자동으로 포장해 출하하고 있다. LG전자는 3200㎡(약 970평) 규모의 베트남 전용 생산라인 구축을 통해 연간 2000t에 달하는 LG퓨로텍과 이지클린법랑 등 기능성 소재 생산에 돌입했다. LG퓨로텍은 플라스틱·페인트·고무 등의 자재에 소량 첨가해 미생물로 인한 오염을 억제하는 항균·항곰팡이 기능성 소재이고, 이지클린법랑은 금속 표면에 유리질 세라믹을 얇게 입히는 기능성 코팅 소재다.
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