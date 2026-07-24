HD현대사이트솔루션, 저탄소 도료 개발

건설기계 도장 후 건조과정

탄소 배출량 절반가량 줄여

HD현대의 건설기계부문 중간 지주사인 HD현대사이트솔루션이 굴착기와 휠로더 등 건설기계의 부품과 외장에 색을 입히는 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 절반 이상 줄일 수 있는 도료를 개발했다.



HD현대사이트솔루션은 도장 공정의 탄소 배출량을 기존보다 약 53% 줄일 수 있는 저온경화형 도료를 개발했다고 23일 밝혔다. 연간 소나무 약 10만4000그루를 새로 심는 것과 비슷한 탄소 감축 효과를 볼 수 있다고 한다.



건설기계 부품에 칠한 도료를 굳히려면 기존에는 건조 시설의 온도를 80~100도로 유지해야 했다. 새 도료는 50~60도에서도 굳기 때문에 건조 과정에서 사용하는 열에너지를 크게 줄일 수 있다. 회사는 도료의 주요 성분을 기존 아크릴 폴리우레탄에서 화학 반응이 빠른 폴리아스파틱 계열로 바꿨다.



신형 도료가 생산 현장에 적용되면 건조 시설의 온도를 높이는 데 사용하는 액화천연가스(LNG)를 연간 약 32만㎥ 절감할 수 있다고 한다. 이에 따라 탄소 배출량은 연간 689t 줄어들 것으로 예상된다.



HD현대사이트솔루션은 현재 생산라인에서 신형 도료를 시험하고 있으며 울산캠퍼스와 인천·군산 사업장 등에 도입할 계획이다. 실제 양산 공정에 적용되면 건설기계 업계 최초 사례가 될 전망이다.