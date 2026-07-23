“DSR 지방은 완화” 요청에 李 “세분화 필요” 공감 [뉴스 투데이]

대통령 주재 부동산 대토론회



예정보다 2배 긴 190분간 진행

국민참여단 140여명 의견 제시

李 “일리있는 지적” 잇단 호응

23일 이재명 대통령 주재로 열린 첫 부동산 정책 대국민 토론회는 예정된 시간의 두 배에 가까운 약 190분간 진행됐다. “최대한 많은 분들의 의견을 모으겠다”는 이 대통령의 의지가 반영돼 대통령과 참석자 간의 질의응답도 3시간 가까이 이어졌다. 이날 국민 참여단으로는 교수, 언론인, 공인중개사, 건설·금융협회 관계자, 유튜버, 부동산·맘카페 운영진 등 총 140여명이 참석해 정책의 사각지대와 보완책을 쏟아냈다.

토론회 시청하는 공인중개사 이재명 대통령이 ‘부동산정책 국민대토론회’를 주재한 23일 서울 강남구 한 부동산에서 공인중개사가 토론회를 시청하고 있다. 유희태 기자

서울 여의도 KBS에서 열린 이날 토론회에서는 27명의 참여단이 정책 제안과 자유토론에 참여해 다주택자 매물 유도, 민간 임대시장 인센티브 부여, 지방 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 완화 등 수십 건의 의견을 제시했다.

이 대통령은 몇몇 제안에 “일리 있는 지적”이라며 공감을 표했다. 제주도에서 공인중개사로 일하는 안동성씨가 “지방과 수도권 모두 DSR 40%에 스트레스 DSR도 적용이 돼 있는데, 지방하고 조정대상지역은 분리해 지방은 배제해 달라”고 요청하자 이 대통령은 “구체적인 타당성이 있게 정책을 세분화하자는 지적”이라며 “앞으로 핀셋형으로 (정책을) 세분화할 필요가 있다”고 답했다. 또 이 대통령은 직장·교육·입원 등으로 일시적으로 집을 비운 경우까지 비거주 주택으로 보지 않도록, 세제상 구분 기준을 ‘실거주’에서 ‘거주용’으로 바꾸자고 제안했다.



이재명정부의 부동산 정책 목표가 시장 안정화인지, 집값 하락인지, 다주택자 규제인지 정확한 목표를 설정해야 한다는 양지영 신한투자증권 수석전문위원의 제안에도 이 대통령은 “중요한 지적”이라며 “(정책 목표가) 집값 하락은 아니고, 비정상적인 수요 공급에 의해 가격이 잘못 형성되는 걸 정상화하자는 것”이라고 설명하기도 했다.