물러나는 장마… 더 센 폭염 온다 [날씨]

중부·남부 26~27일 종료 예상

내주 이중고기압에 최고 37도

당분간 국지성 호우 주의해야

이번 주말이 지나면 올여름 장마가 완전히 끝날 것으로 보인다. 역대급으로 늦게 시작한 ‘지각 장마’였지만 예년과 비교해 짧은 장마로 기록될 전망이다. 다음 주 초 장마가 끝나면 본격적인 폭염이 시작된다.



기상청은 23일 브리핑에서 북태평양고기압이 확장해 제주가 그 영향권에 들면서 지난 19일 올여름 장마가 종료된 것으로 판단한다고 밝혔다. 중부·남부지방 장마도 26일이나 27일 끝날 것이라고 내다봤다.

23일 경북 경산시 남매근린공원 물놀이장에서 외국인 어린이들이 물총 싸움으로 폭염을 식히고 있다. 뉴스1

제주와 남부지방은 지난달 30일, 중부지방은 이달 1일 장마철이 시작됐다. 제주는 1973년 이후 세 번째로 늦게 장마가 시작했을 정도로 ‘지각 장마’였다. 다만 올여름 장마 종료는 예년(평년 장마 종료일 7월20일·남부 7월24일·중부 7월26일)과 비교해 비슷하거나 크게 늦지 않을 모양새다. 늦게 시작했지만 비교적 짧게 지나간 셈이다.



장마 종료 전인 24∼25일은 수도권과 강원 지역에 비가 내리겠다.



24일 예상 강수량은 서해5도 30∼80㎜, 서울·인천·경기, 강원내륙·산지 20∼60㎜ 등이다. 25일은 수도권과 강원내륙·산지에 5∼40㎜ 상당의 비가 내리겠다. 일요일인 26일엔 정체전선이 다소 남하하면서 중부지방·전북·경북에 비를 뿌릴 것으로 예상된다. 월요일인 27일에도 수도권과 강원 지역에 비가 내릴 가능성이 있다.



장마가 끝나면 본격적으로 무덥겠다. 다음 주 후반이 되면 대기 중하층 북태평양고기압에 더해 대기 상층에 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 ‘이중 고기압’으로 인한 폭염이 나타날 것으로 예상된다.



기상청 중기전망에 따르면 28일부터 다음 달 2일까지 예상 아침 기온은 23∼26도, 낮 기온은 30∼37도다. 기상청은 장마철이 종료된다고 해서 폭우에 대한 경각심을 늦춰선 안 된다고 강조했다. 우리나라를 장악할 북태평양고기압은 수증기가 풍부한 데다 대기 하층 기온을 높이기 때문에 국지적으로 매우 강한 비구름대를 발달시키기 때문에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 집중호우를 언제든 쏟아낼 수 있다는 것이다. 기상청 관계자는 “장마철 종료가 집중호우 종료를 뜻하는 게 아니다”라며 “26∼27일 장마철 종료 이후 체계적인 강수가 나타나진 않겠지만 북태평양 기단 내에서 고온다습한 공기와 낮시간대 일사 가열에 따른 대기 불안정 때문에 국지성 호우 가능성이 있어 주의가 필요하다”고 했다.