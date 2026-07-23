李 “1주택 보유세, 실거주 감면·초고가는 가중”

부동산 정책 국민 대토론회



“선진국 수준 3배 올리면 폭동 생겨

정치적 손해 보더라도 대비할 필요”

양도세 감면 생애 1회 제안에 긍정적

3기 신도시 착공도 절반 단축 검토

이재명 대통령은 23일 “보유세 강화에는 대체로 동의하지만 어느 범위에서 어느 정도로 강화하고, 어떤 차등을 둘지가 중요하다”며 초고가·호화주택과 다주택·투기용 주택의 보유세 부담을 가중하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 1가구 1주택자의 양도소득세 감면 혜택에 대해서도 “기회를 무한대로 주는 것은 문제가 있다”며 감면 횟수나 총액을 제한하는 방안에 긍정적인 입장을 보였다.

이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산 정책 국민 대토론회에서 “통상적인 1주택을 기준으로 적정한 보유 부담을 설정하고, 거주용일 경우 감해주고 서민·중산층용이면 또 감해주고 지방도 배려해야 한다”고 말했다. 이어 “가중 요소는 엄청 비싸거나 호화주택으로 분류되는 경우, 다주택이거나 명백한 투기용인 경우”라며 “단계적으로 차등을 두는 방안을 고민하고 있다”고 밝혔다.



우리나라의 보유세 부담과 관련해서는 “통상적인 선진국 수준으로 하려고 해도 최소 세 배는 올려야 한다”며 “지금 세 배를 올리면 거의 폭동 비슷한 상황이 벌어지지 않겠나”라고 말했다. 그러면서 “사실 과거에 했어야 할 일이다. 과거에 보유세를 정상화했다면 이렇게까지 오르지 않았을 것”이라며 “정치적 손해를 보더라도 대비해야겠다는 생각을 한다”고 강조했다.



이 대통령은 양도세 감면을 생애 한 차례로 제한해야 한다는 정책 제안에 “매우 일리 있는 지적”이라며 공감을 표했다. 유튜브 채널 ‘광수네 복덕방’의 이광수 대표가 이같이 제안하자 “생애 한 차례로 제한할지는 모르겠지만 기회를 무한대로 주는 것은 문제가 있어 보인다”며 “횟수를 제한하거나 첫 번째에는 많이 해주고 두 번째에는 덜 해주고 세 번째에는 더 줄이는 것은 좋은 생각”이라고 말했다. 이어 “총액으로 제한할 수도 있다”고 덧붙였다.

발언권 요청하는 참석자들 이재명 대통령 주재로 23일 서울 여의도 KBS에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들이 손을 들어 발언권을 요청하고 있다. 이 대통령은 이날 정부의 부동산 정책 목표에 대해 “억지로 가격을 낮추자는 것이 정책 목표는 아니다”라면서도 비정상적인 수요·공급에 따른 가격은 정상화할 필요가 있다고 밝혔다. 당초 100분간 진행될 예정이었던 토론회는 예정보다 90분가량 길어진 약 3시간 동안 이어졌다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이른바 ‘똘똘한 한 채’에 대해서는 “우리 사회에 심각한 문제를 야기했다”며 “가장 효율적으로 투기할 수 있는 기회를 만든 측면이 있다”고 비판했다. 그는 “1가구 1주택을 존중하고 보호하려다 보니 비싸든 싸든 똑같이 취급했다”며 “거주용인지 투자·투기용인지 구분하지 않다 보니 작은 구멍에서 엄청난 일이 벌어진 것”이라고 지적했다.



세제상 주택 구분 기준은 ‘실거주’ 대신 ‘거주용’으로 바꾸자고 제안했다. 이 대통령은 “직장이나 자녀 교육, 입원 때문에 잠시 집을 비운 경우까지 비거주 주택으로 볼 수 있느냐는 지적이 많다”며 “거주용으로 가지고 있지만 다른 사정 때문에 잠시 비거주하는 경우라면 실거주와 똑같이 취급해야 하는 것 아니냐”고 말했다.



정부의 부동산 정책 목표에 대해서는 “억지로 가격을 낮추자는 것은 아니다”라며 “비정상적인 수요·공급에 의해 가격이 잘못 형성되는 것을 막자는 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “주택 가격 목표를 정해놓고 그에 맞춰 수요와 공급을 억제하거나 조정하면 사회주의 국가에 가깝지 않나”라며 “정당한 수요와 적정한 공급에 따라 형성된 시장 가격은 존중해야 한다”고 말했다.



3기 신도시 건설 문제와 관련해서는 “기존에 발표된 지역의 착공이 지연되는 것은 정말 심각한 문제”라며 “60여개월이 걸린다고 하는데 절반 이하로 줄이기 위해 내부 검토 중”이라고 밝혔다. 이어 “필요하면 규정을 바꾸거나 통상 순차적으로 진행하는 절차를 병행해 시간을 줄여볼 생각”이라고 말했다.