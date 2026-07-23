다음 주 후반부터 본격적인 폭염…국지성 폭우 가능성도

중남부, 다음 주 월요일 전후로 장마 끝나

뉴스1

올여름 장마가 막바지에 들어섰다. 장마가 끝나면 본격적인 폭염이 시작될 전망이다.

기상청은 23일 브리핑에서 제주는 북태평양고기압이 확장해 그 영향권에 들면서 지난 19일 올여름 장마가 종료된 것으로 판단한다고 밝혔다.

기상청은 중부지방과 남부지방은 다음 주 월요일인 27일 전후로 장마가 끝날 것으로 봤다.

오는 24∼25일에는 수도권과 강원에 정체전선에 의한 비, 충청 이남에 소나기가 오겠고 26일엔 정체전선이 다소 남하하면서 중부지방·전북·경북에 비가 내릴 것으로 예상된다.

24일 예상 강수량은 서해5도 30∼80㎜, 수도권·강원내륙·강원산지 20∼60㎜, 강원동해안 5∼30㎜이다. 소나기 강수량은 5∼40㎜(광주와 전남은 5∼30㎜) 정도겠다. 25일에는 정체전선에 의한 비나 소나기 모두 5∼40㎜ 정도 내리겠다.

이후 27일 수도권과 강원에 비가 내린 뒤 28일부터는 전국이 북태평양고기압 영향권에 들어서겠다. 27일 비는 정체전선의 위치에 따라 충청 이남에도 내릴 가능성이 있다.

기상청 예상대로 올여름 장마가 종료되면, 예년(평년 장마 종료일 제주 7월 20일, 남부지방 7월 24일, 중부지방 7월 26일)과 비교해 제주는 비슷하게, 중부지방과 남부지방은 크게 늦지 않은 시점에 장마가 끝나게 된다.

장마가 끝나면서 본격적으로 무덥겠다. 다음 주 후반이 되면 대기 중하층 북태평양고기압에 더해 대기 상층 티베트고기압까지 우리나라를 덮으면서 폭염이 나타날 것으로 예상된다.

27일부터 다음 달 2일까지 아침 기온은 23∼26도, 낮 기온은 29∼37도로 예년(최저 22∼25도·최고 29∼33도)과 기온이 비슷하거나 약간 높겠다.

한편 앞으로 우리나라를 장악할 북태평양고기압은 고온다습한 성질을 지녀 국지적으로 매우 강한 비구름대가 발달해 집중호우가 쏟아지는 상황이 발생할 수 있다.