[인사] 예금보험공사

예금보험공사 ◆1급 승진 △성과경영실장 장은익 △금투리스크관리부장 황우진 △재무관리부장 최지만 ◆2급 승진 △기획조정부 팀장 김도형 △금융회사경영지원부 팀장 최용석 △예금보험연구소 팀장 김민경 △인사지원부 팀장 김대의 ◆3급 승진 △김은애 △김지수 △김철현 △윤슬기 △정원식 △최주영 △하성규 ◆4급 승진 △고혜빈 △김송희 △김지수 △박민영 △심미령 △이명준 △이 삭 △이지완 △임찬우 △정숙연 △조해정 △조현재 △최선 △하준호 △한지수 ◆사무서무직, 업무지원직 승진 △박준용(2등급) △연주영(3등급) △정은수(3등급) △노하나(3등급) ◆본부장 신규보임 △경영지원본부장 윤성욱 △금융안정본부장 장영갑 ◆부서장 신규보임 △상호금융지원부장 박상희 △AI전략부장 강병완 △IT운영부장 신동민 △우체국금융개발원 파견 한성주 △경찰대학 파견 강동훈 △금융감독원 파견 고기태 △서울지역 통할실장 박상엽 △한국무역보험공사 파견 홍성찬 ◆팀장 신규보임 △홍보실 팀장 김수애 △보험리스크관리부 팀장 김찬영 △관리지원부 팀장 류효석 △금융안정실 팀장 최종원 △금융안정실 팀장 서아라 △상호금융지원부 팀장 이순구 △예금보험제도개선TF 팀장 심동관 △채권관리부 팀장 손수민 △관리지원부 팀장 육진관 △국무조정실 파견 안효상 ◆부서장 전보 △기획조정부장 진호정 △내부통제부장 박병극 △국제협력실장 윤홍규 △홍보실장 염유동 △차등평가부장 조계황 △은행리스크관리부장 이지현 △금투리스크관리부장 황인목 △저축은행리스크관리부장 양동완 △금융회사경영지원부장 박해범 △금융정리부장 박용식 △예금보호정책부장 최지만 △착오송금반환지원부장 윤성원 △기금정책부장 이인락 △예금보험제도개선TF실장 김경중 △회수기획부장 우정수 △조사기획부장 정의석 △부실책임조사실장 김현석 △인사지원부장 황우진 △관리지원부장 남영진 △비서실장 이광섭 △한국은행 파견 강호성 △충청지역 통할실장 유성기 △파산재단 파견 최승호