이용희 신임 한울원자력본부장 취임 "안전·상생 최우선 경영"

"규정과 절차 준수, 안전 최우선 가치 실현"

"본부 구성원 존중하는 일터 만들겠다" 강조

울진 에너지클러스터 위해 진정성 있는 소통 약속

한국수력원자력 한울원자력본부 제23대 신임 본부장에 이용희(사진) 전 원전건설기술처장이 공식 취임했다.

한울원자력본부는 이용희 신임 본부장이 지난 20일 공식 취임하고 본격적인 업무를 시작했다고 23일 밝혔다.

이 본부장은 취임사를 통해 안전을 최우선 가치로 삼고 규정과 절차를 철저히 준수하는 원전 운영을 강조했다.

또 구성원이 존중받는 건강하고 행복한 일터를 조성하며, 지역 주민과의 소통을 바탕으로 상생경영을 실천하겠다는 의지를 밝혔다.

특히 울진 에너지클러스터의 미래를 지역사회와 함께 만들어가는 동반자가 되겠다며 주민들과의 진정성 있는 소통을 약속했다.

이용희 본부장은 영남대학교 기계공학과를 졸업한 뒤 1993년 한국전력공사에 입사해 원전 건설과 운영 분야 등에서 다양한 경험을 쌓았다는 평가가 나온다.

신고리 5·6호기 사업관리실장과 홍보실장, 새울 3·4호기 건설소장, 원전건설기술처장 등을 역임하며 국내 원전 건설과 운영을 이끌어온 원전 분야 전문가로 평가받고 있다.

이용희 본부장은 "에너지클러스터 울진의 백년대계를 함께 만들어 갈 수 있도록 지역의 목소리를 경청하고 이해를 구하며 지역사회와 같은 길을 걷는 동반자가 되겠다"고 취임포부를 밝혔다.