SK텔레콤이 국내 인공지능(AI) 인프라 구축을 본격화하기 위해 AI데이터센터 사업을 전담하는 신설 법인을 설립한다.
SK텔레콤은 23일 이사회를 열고 AI데이터센터 사업개발 전문회사 ‘SK하이퍼’를 설립하고 2030년까지 총 7500억원을 출자하기로 의결했다고 밝혔다. SK하이퍼는 AI데이터센터 부지 확보와 변전소 구축, 고객 유치, 사업화 등을 전담하는 SK텔레콤의 자회사다.
SK텔레콤의 SK하이퍼 설립은 이달 초 발표한 ‘아시아 AI 인프라 허브’ 전략을 본격적으로 실행하기 위한 후속 조치다. SK텔레콤은 SK하이퍼를 중심으로 2029년까지 5기가와트(GW) 규모의 AI데이터센터를 단계적으로 구축한 뒤, 2035년에는 총 15GW 규모까지 확대한다는 계획이다.
SK하이퍼의 초대 대표는 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO)가 선임돼 향후 그룹 내 AI데이터센터 사업을 총괄하게 된다. 정 CTO는 “SK하이퍼는 SK그룹의 ‘아시아 AI 인프라 허브’ 청사진을 현실로 구체화하는 역할”이라며 “체계적이고 빠른 실행을 통해 핵심 인프라와 고객을 확보하고 대한민국의 AI G3(글로벌 3강) 도약에 기여하겠다”고 말했다.
SKT, AI데이터센터 전담 자회사 만든다
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7500억 투자 ‘SK하이퍼’ 설립
SK텔레콤이 국내 인공지능(AI) 인프라 구축을 본격화하기 위해 AI데이터센터 사업을 전담하는 신설 법인을 설립한다.
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