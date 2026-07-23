기후부 30대 사무관 사망에…김성환 장관 “직장 문화 되돌아보겠다”

김성환 기후에너지환경부 장관이 최근 발생한 30대 기후부 공무원의 사망에 대해 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.

김성환 기후부 장관은 23일 자신의 SNS에 글을 올리고 최근 기후부에서 근무하던 젊은 사무관의 죽음에 대해 “직원들과 함께 일해온 기후부 장관으로서 더할 수 없는 비통함과 무거운 책임감을 느낀다”고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 16일 전남광주통합특별시청에서 호남권 반도체 산업단지 전력공급을 위한 구체적인 실행계획을 점검하고 효율적 방안을 논의하고 있다. 기후에너지환경부 제공

김 장관은 “지난주 빈소가 꾸려진 직후 직원들과 함께 유가족분들을 찾아뵈었다”며 “이토록 슬픈 일을 미리 방지하지 못한 점에 대해 고인과 유족분들, 그리고 우리 기후부 가족과 국민 여러분께 다시 한번 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 적었다.

그는 “기후부는 지난 16일부터 경찰 조사와 병행해 자체 감사를 실시하고 있다”며 “기후부 노조에서는 유족과 협의해 이번 주를 애도 기간으로 정하고 추모 공간을 마련해 고인을 향한 추도의 시간을 갖고 있다”고 전했다.

그러면서 “다시는 이와 같은 불행이 되풀이되지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 그에 상응하는 조치를 취하겠다”며 “유족분들께서 요청하시는 사항에 대해 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

조직 문화를 개선하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고도 했다.

김 장관은 “이번 일을 계기로 우리 기후부의 직장 문화와 시스템을 근본부터 되돌아보겠다”며 “조직의 인사 시스템과 일하는 문화에 잘못된 부분은 없었는지 뼈아프게 자성하고 구성원들의 목소리를 가감 없이 경청하여 철저히 고쳐나가겠다”고 했다.

관가에 따르면 기후부 사무관 A씨가 지난 16일 자택에서 숨진 채 발견됐다. A씨는 30대 초반에 임관 2년 차인 젊은 사무관으로 과다한 업무와 직장 내 괴롭힘 때문에 극단적 선택을 했다는 주장이 제기되고 있다.

기후부 직원들이 이용하는 익명 게시판에는 A씨가 업무 중 인신공격성·모욕적 발언을 들었고 업무를 하는 데 있어 어려움과 부담을 호소했으나 질책성 답변만 되돌려받았다는 글이 올라온 것으로 알려졌다.

기후부는 관련 감사에 착수하고, ‘저연차 직원 중심 태스크포스(TF)’를 조직해 경청 간담회를 열기로 한 상태다.