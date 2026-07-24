더위夜 가라∼ 한강 야영장서 밤새 즐긴다

서울시 ‘야간경제 활성화’ 1호



여의도·뚝섬 각 텐트 100동 규모

여름 축제 연계… 8월 한달간 운영

물놀이·디제잉 공연 등 즐길거리

공공배달앱 최대 8000원 할인도

오세훈 서울시장이 민선 9기 핵심 성장전략으로 내세운 ‘야간경제 활성화’가 본격화한다. 8월 한 달간 이동, 레저, 물놀이, 먹거리, 공연, 영화, 야영을 연결해 시민과 관광객의 체류 시간과 소비를 늘리는 ‘24시간 한강’을 만든다는 구상이다.



서울시는 한강을 야간경제 활성화의 첫 무대로 정하고 관련 사업을 추진한다고 23일 밝혔다. 한강버스와 자전거, 수영장, 축제, 공연, 영화, 배달 서비스, 임시 야영장 등을 하나의 동선으로 묶고 한강에서 발생한 소비가 인근 상권으로 이어지도록 할 계획이다.

대표 사업은 여의도·뚝섬 한강공원에 들어서는 임시 야영장 ‘한강 밤핑(Night+Camping)’이다. 시는 8월 1일부터 30일까지 여의도 한강공원 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬 한강공원 한강플플 잔디밭에 각각 텐트 100동씩 총 200동 규모의 야영장을 운영한다. 운영 시간은 매일 오후 5시부터 다음 날 오전 9시까지다.



이용객은 텐트나 4인용 그늘막을 직접 가져오거나 현장에서 빌릴 수 있다. 사전 예약제로 운영하며 장소 이용료는 무료다. 다만 텐트 대여는 유료이며 연박과 취사는 제한한다.

야영장은 수영장과 축제, 공연, 영화 등 기존 한강 프로그램과 연계한다. 여의도한강공원 수영장에서는 이달 24일부터 8월30일까지 매주 금·토·일요일 오후 7~9시 야간 디제잉 공연 ‘퐁당뮤직’을 연다. 난지 물놀이장에서는 8월8일부터 30일까지 매주 토요일 같은 시간 공연을 진행한다.



여의도·뚝섬 수영장과 잠실·난지 물놀이장은 8월30일까지 매일 오전 9시부터 오후 10시까지 운영한다. 서울 대표 여름 축제인 ‘한강페스티벌_여름’은 8월1일부터 16일까지 연다. 밤새 한강을 걷는 이색 챌린지 ‘한강 나이트워크 42K’, 무선 헤드셋을 쓰고 DJ의 음악에 맞춰 춤을 추는 ‘무소음 DJ파티’, 강바람 맞으며 영화를 감상하는 ‘한강 다리 밑 영화관’ 등을 즐길 수 있다.



배달 서비스도 강화한다. 여의도·뚝섬 야영장 주변에 임시 배달존 2곳을 설치해 한강공원 배달존을 기존 6곳에서 8곳으로 늘린다. 외국인을 위한 ‘K배달 이용 가이드’도 QR코드로 제공한다.



8월 한 달간 여의도·뚝섬·망원 한강공원 배달존에서는 서울시 공공배달 앱 ‘서울배달+땡겨요’ 할인 행사를 진행한다. 주문 할인과 서울사랑상품권 환급을 합쳐 최대 8000원 상당의 혜택을 받을 수 있다. 배달뿐 아니라 방문객이 주변 상권을 직접 찾아갈 수 있도록 인근 전통시장과 골목형상점가 21곳의 위치 등 주요 정보도 안내한다.



안전관리체계를 강화하기 위해 야영장 주변에 폐쇄회로(CC)TV를 추가 설치하고 나들목과 보행로 조명을 개선한다. 한강보안관과 공공안전관이 24시간 순찰하고 야영장에는 안내부스와 상근 관리 인력을 배치한다.



앞서 오 시장은 증가하는 외국인 관광객의 소비를 골목상권으로 확산하고 퇴근 후 도심에 활력을 불어넣어 ‘24시간 살아 움직이는 글로벌 도시 서울’을 조성한다고 밝힌 바 있다. 시는 야영장 이용객 만족도와 내·외국인 방문자 수, 평균 체류 시간, 주변 상권 매출 변화를 분석해 사업 효과를 검증할 방침이다.



박진영 시 미래한강본부장은 “한강 밤핑의 안전성과 지역경제 효과를 면밀히 검증해 한강을 사계절 내내 시민과 세계인이 찾는 서울의 대표적인 야간경제 활성화 모델로 발전시키겠다”고 말했다.