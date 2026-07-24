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장한나 예술의전당 사장 재산 78억원…황교익 한국문화관광연구원장 5666만원

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박진영 기자 jyp@segye.com
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정부공직자윤리위, 전현직 73명 수시 공개
장한나 사장, 14억 상당 첼로·활 보유 눈길
황교익 원장, 본인·배우자·모친 채무 13억

첼리스트 겸 지휘자 출신 장한나 예술의전당 사장의 재산이 78억원이 넘는 것으로 나타났다. 황교익 한국문화관광연구원장은 재산 5666만원을 신고했다.

 

정부공직자윤리위원회는 24일 관보에 이 같은 ‘7월 수시 재산 공개자 현황’을 게재했다. 올해 4월2일∼5월1일 신분이 변동된 전현직 공직자 73명이 대상이다.

 

장한나 예술의전당 사장(왼쪽)과 황교익 한국문화관광연구원장. 연합뉴스
장한나 예술의전당 사장(왼쪽)과 황교익 한국문화관광연구원장. 연합뉴스

현직자 중에선 고성규 한국한의학연구원장 재산이 235억5194만원으로 가장 많다. 배우자와 공동 명의의 서울 강남구 압구정동 한양아파트 등 138억811만원 상당의 건물, 배우자와 함께 예금 55억9046만원, 주식 등 38억9040만원어치의 증권 등을 보유 중이다.

 

이어 김종오 한국방송통신대 총장(98억7683만원), 김월용 국가평생교육진흥원장(94억7149만원), 신현송 한국은행 총재(82억2410만원), 장한나 예술의전당 사장(78억1717만원), 김흥종 주영국 대사(67억3861만원), 김병기 경찰청 경비국장(46억9284만원), 고범석 전남경찰청장(40억7667만원) 등 순이다.

 

장한나 예술의전당 사장은 본인 명의로 12억8000만원 상당의 강남구 역삼동 아파트, 6억5349만원 상당의 미국 단독주택, 예금 27억7810만원 등을 갖고 있다. 장 사장의 재산 특이 사항으로는 첼로와 첼로 활이 13억7011만원, 스타인웨이 피아노가 1억3375만원 상당이다.

 

신현송 한은 총재 재산은 지난 4월 인사청문 요청안 제출 때 공개된 재산(82억4102만원)과 큰 차이가 없다.

 

고광헌 방송미디어통신심의위원회 위원장은 재산 19억8608만원을 신고했다. 한겨레신문 사장 출신인 고 위원장은 한겨레 주식 420주를 보유 중이다.

 

이창규 기본사회위원회 기획단장은 재산 16억3876만원을 신고했다.

 

맛 칼럼니스트 출신인 황교익 한국문화관광연구원장은 8억3020만원 상당의 경기 고양시 일산 아파트 등이 있으나, 본인과 배우자, 어머니의 채무가 13억2525만원이라 재산이 5666만원이다. 황 원장은 지난 4월 문화체육관광부 산하기관인 한국문화관광연구원 수장으로 임명됐다. 황 원장의 올해 연봉은 1억6183만원으로, 부총리와 감사원장 연봉(1억5940만)보다 많다.

 

퇴직자 중에선 강중구 전 건강보험심사평가원장 재산이 72억3060만원으로 가장 많다. 이어 김규철 전 국토교통부 주택토지실장(61억6335만원), 이창용 전 한국은행 총재(54억8426만원), 하정우 전 청와대 AI미래기획수석(43억9597만원) 등 순이다.

박진영 기자

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