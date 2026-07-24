美 러트닉 “한∙미 조선협력, 미국서 만든 선박 수로 평가”

“회의·MOU 아닌 실질적 생산 성과 중요”

“韓 기업 사업 막는 규제 장벽 제거할 것”

하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 23일(현지시간) 한∙미 조선 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)의 성과를 미국에서 실제로 건조한 선박 수로 평가하겠다고 밝혔다.

러트닉 장관은 이날 미국 워싱턴DC 메이플라워호텔에서 열린 한∙미 조선협력센터(KUSPC) 개소식에서 “센터 자체가 결과물은 아니다”며 “얼마나 많은 선박을 건조하느냐가 가장 중요하다”고 말했다. 이어 “말만 하는 것은 소용이 없다”며 “미국 내 선박 건조에 관해 이야기하거나 회의를 여는 것이 아니라 실제로 미국에서 선박을 건조해야 한다”고 강조했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 연합뉴스

그러면서 “우리는 이 센터에서 얼마나 많은 회의를 열고 양해각서(MOU)를 체결했는지, 얼마나 많은 칵테일파티를 개최했는지로 평가하지 않을 것”이라고 말했다.

러트닉 장관은 “우리는 투자 규모와 시설 현대화 성과, 양성 인력, 구축된 공급망을 살펴보고, 궁극적으로는 한∙미가 협력해 미국에서 선박을 몇 척 건조했는지를 기준으로 센터를 평가할 것”이라며 “이것이 도널드 트럼프 대통령이 제시한 기준”이라고 밝혔다.

이어 “트럼프 대통령은 미국의 조선 역량을 세계 최고 수준으로 회복하는 데 전념하고 있다”며 “미국의 조선·철강 노동자와 생산자를 양성하고 탄력적인 국내 공급망을 구축해야 한다”고 말했다. 또 “미국에서 모든 종류의 군함과 상선을 건조해야 한다”고 강조했다.

한국이 3500억달러 규모의 대미 투자 가운데 1500억달러를 조선 협력에 투입하기로 한 것에 대해선 “단순한 숫자 이상의 의미가 있다”며 “세계에서 가장 중요한 산업 가운데 하나인 미국 조선업의 부흥에 참여할 기회”라고 평가했다.

미국 정부 차원의 지원 의지도 밝혔다.

러트닉 장관은 한국 정부와 기업 관계자들을 향해 “미국에서 사업을 확장하는 과정에서 장애물에 부딪히거나 충분히 환영받지 못한다고 느낀다면 상무부에 연락해달라”며 “미국에서 사업을 펼칠 수 있도록 규제상 장애물을 제거하겠다”고 말했다.

김정관 산업통상부 장관이 지난 8일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 상무부 회의실에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 기념 촬영하고 있다. 산업통상부 제공

한∙미 양국은 이날 마스가 프로젝트의 전진기지 역할을 할 한∙미 조선협력센터의 문을 열었다.

산업통상부와 미국 상무부가 지난 5월 ‘한미 조선협력 파트너십 이니셔티브’에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 센터 설립에 합의한 지 2개월여 만이다. 센터는 한국 정부의 예산 지원을 바탕으로 미국 조선소의 생산성 향상 컨설팅과 인력 양성 사업을 운영하고, 연구개발과 기술 교류, 직접투자 등 양국 기업 간 협력 프로젝트를 촉진한다. 미국 현지 비영리법인 형태로 한국무역협회 워싱턴지부 건물에 설치되며, 사업 기간은 2026∼2028년, 사업비는 199억여원이다.

이날 개소식에는 김정관 산업통상부 장관과 러트닉 장관을 비롯해 강경화 주미한국대사, 한미의원연맹 소속 국회의원, 훙 카우 미 해군부 장관 대행, 미셸 스틸 주한미국대사 등 양국 정부·의회·기업 관계자 130여명이 참석했다.

김형관 HD한국조선해양 대표이사와 최성안 삼성중공업 대표이사, 정인섭 한화오션 사장, 유상철 HJ중공업 대표이사 등 국내 조선업계 경영진도 함께했다.

김정관 장관은 “KUSPC는 세계적으로 유례를 찾기 어려운 조선 분야 협력 플랫폼”이라며 “미국 조선업 재건을 돕겠다는 한국의 의지와 약속을 상징한다”고 말했다. 이어 “한국의 우수한 조선 기술이 미국 해안벨트 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 지원하는 거점이 될 것”이라며 “1500억달러 규모의 조선 협력 투자도 빠르게 진행하겠다”고 밝혔다.

개소식을 계기로 마스가 프로젝트를 구체화하기 위한 MOU 15건도 체결됐다. HD현대중공업과 한화오션, 삼성중공업 등 국내 조선 3사와 센터, 한국조선협회, 선박해양플랜트연구소 등 6개 기업·기관은 한미 조선산업의 동반 성장을 위한 ‘팀 코리아’를 구성하기로 했다.