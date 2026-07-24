정이랑 "아직 자가 없어…여유 있을 때 마련할 것"

배우 정이랑이 아직 자가가 없는 이유를 밝혔다.

23일 방송된 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'애는 배우 정이랑과 임형준이 코미디언 김숙과 함께 서울 2억원대 아파트 찾기에 나선 모습이 공개됐다.

이날 김숙은 "서울 아파트 평균 매매가가 10억이 넘은 지 좀 됐다. 오늘은 2억원대 아파트를 가보려고 한다"고 말했다.

그러자 정이랑은 "너무 기대된다. 난 자가가 없다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

양세찬이 "아직 자가가 없는 특별한 이유가 있냐"고 묻자 정이랑은 "굳이 힘들게 집 사서 (대출금) 갚느라 똥줄 타는 게 싫다. 준비됐을 때 여유 있게 (사려고 한다)"고 답했다.

정이랑은 또 3대가 살아야 토박이라는 말에 할아버지부터 서울에 산 토박이라고 강조했다.

또 강남 학군지 출신이라고 밝히자 양세형은 "우리 코미디언들이랑 어울리려고 숨겼다"고 발끈해 웃음을 자아냈다.

한편 정이랑은 요식업을 하는 남편과 2011년 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

정이랑은 지난해 MBN 예능 프로그램 '알토란'에 출연해 남편이 운영 중인 식당 연 매출이 40~50억원이라고 밝혀 화제를 모았다.

<뉴시스>