제니 標 여름의 얼터너티브 팝…'레스 댄 더 러버'

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로 가수 제니(JENNIE)가 24일 오후 1시 새 디지털 싱글 '레스 댄 어 러버(Less than a Lover)'를 발표한다.

제니가 작사·작곡과 뮤직비디오 디렉팅에 직접 참여한 '레스 댄 어 러버'는 연인과 친구 사이 어딘가에 위치한 관계의 감정을 담아낸 얼터너티브 팝이다.

제니. OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 제공

로파이(Lo-fi)한 기타와 빈티지 키보드 사운드를 중심으로 나른하고 청량한 여름의 낭만을 그려냈다.

앞서 제니는 폴란드 '오프너 페스티벌' 무대에서 이 곡을 선공개해 호응을 얻었다. 스페인에서 촬영한 뮤직비디오 역시 제니 특유의 감각적인 미감과 여름 분위기를 담아냈다.

제니는 최근 호주 사이키델릭 록 밴드 '테임 임팔라'와 협업한 '드라큘라(Dracula)' 리믹스 곡으로 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 5위에 오르는 등 글로벌 성과를 이어가고 있다.

이번 신곡 발표 이후 미국 '롤라팔루자 시카고', 일본 '서머소닉 2026' 등 주요 글로벌 음악 페스티벌 무대에 오른다.

<뉴시스>