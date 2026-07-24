전원주 “반대하는 결혼했다고 엄마가 맨몸으로 쫓아냈다”

배우 전원주가 재혼을 선택했던 당시 가족의 반대 속에서 집을 떠나야 했던 사연과 시간이 흐른 뒤 어머니와의 관계가 회복된 이야기를 전했다.

‘여운계가 생전에 지은 제주 2000평 집 찾아간 82세 선우용여와 87세 전원주’ 영상 속 전원주. 순풍 선우용여

전원주는 23일 공개된 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 영상에 출연해 배우 선우용여와 식사를 하며 가족에 대한 추억을 털어놨다. 이날 그는 어머니에게 물려받은 시계와 장신구를 소개하면서 자연스럽게 과거의 기억을 꺼냈다.

전원주는 “이거 비싼 거다”며 “엄마가 물려 준 거다”고 설명했다. 그의 어머니는 “시집 갈 때 제대로 못 해줬다”며 전원주에게 마음을 썼다고.

곁에 있던 선우용여는 전원주의 첫 결혼과 두 번째 결혼 당시의 분위기가 크게 달랐다고 설명했다. 첫 번째 결혼 때는 전원주의 어머니가 사위의 박사 과정까지 뒷바라지했지만 재혼 상대에 대해서는 마음을 열지 못했다고 전했다.

첫 남편과 사별한 전원주는 재혼을 결정했지만, 당시 어머니의 강한 반대에 부딪혔다고 말했다. 그는 “반대하는 결혼했다고 엄마가 맨몸으로 쫓아냈다”며 어머니가 재혼을 받아들이지 않아 아무것도 챙기지 못한 채 집을 나와야 했고, 이후 한동안 다른 사람 집의 문간방 등을 전전하며 생활했다고 회상했다.

전원주는 어머니가 생을 마감하기 전 자신에게 집과 상가를 마련해줬다고 밝혔다. 그는 어머니가 마지막에는 딸을 향한 미안한 마음과 사랑을 행동으로 전했다고. 전원주는 “때리는 방망이가 있었다”며 죄의 밀도에 따라서 맞았던 과거도 회상했다.

영상에서 전원주는 과거 어머니의 엄격한 결정이 원망스럽기도 했지만 시간이 흐른 뒤에는 결국 가족의 따뜻한 마음을 느꼈다는 취지의 이야기를 전했다.